大摩首選渣打 嗌沽中銀恒生

大摩最新港銀投資建議

未來盈利看重財管業務 大摩稱，之所以考察財管業務，原因是加息周期早已完結，銀行業績不會再由淨息差擴張來推動，增長得看非利息收入，財管是重中之重，尤其是息口下降會令資金由存款轉移至投資產品，人口高齡化和對於退休理財方案需求均為銀行財管業務的長遠支持。

該行相信，港銀財管另一重要機遇是內地居民希望投資海外。對於渣打和滙控這些跨國銀行來說，另一「水源」是印度，中東的重要性亦與日俱增，渣打甚至提到，來自印度的新資金比來自中國的僅低少許，兩者的貢獻不相伯仲。

論資產管理規模（AUM），滙控是絕對的一哥，但大摩估計，增速和客源卻不及渣打；渣打財管業務的AUM在2025至2027年的增速分別高達14.5%、13.6%及12.9%，收入增長亦持續高於10%；滙豐財管的AUM與收入增長都較低，尤其是明年和後年都不及10%。

至於恒生和中銀，大摩指，兩行客戶基礎遠小於滙控和渣打，尤其是超高淨值（UHNW）富人，財管業務對收入的貢獻亦較小，談不上成為增長引擎；非利息收入不但較為側重經紀佣金，也較集中於本港，更受本地市況表現左右，業績亦受香港商業房地產（CRE）壞帳、貸款增長不振影響。

儘管息口回落有望提振貸款需求，港銀今年貸款增長預計僅得0至3%，主要是內地需求弱，今、明兩年淨息差亦會收窄。

股東回饋方面，大摩相信，滙控維持50%派息比率、每年回購80億至110億美元股份會支持股價，彌補內地經濟和地緣政治風險的衝擊；但恒生就算有機會在2024年全年業績出爐時回購股份，以現價市帳率約為一倍，回購對股價的刺激作用恐怕有限。