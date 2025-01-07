富邦估港股上半年高見23500

美國候任總統特朗普上任在即，富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光認為，雖然市場憂慮特朗普的新關稅政策拖累港股表現，但相信內地當局將加大刺激政策力度，加上中美關係不會一開始即跌落冰點，又形容目前市場過分悲觀，料恒指上半年目標區間為18,000至23,500點，認為上升的可能性大於回調。

預期聯儲全年減息3次 潘國光稱，美國在俄烏、中東等地緣局勢問題仍需要中國協助，相信不會即時對中國大幅度施壓。他直言，中美貿易摩擦的風險仍會存在，但「不會一開波就打到頭破血流，2025年更像雙方互相試探和拉鋸」。

他又指，只要雙方不是一面倒激烈對抗，中概股前景便不用太悲觀，除非中東局勢及中美關係急轉直下，港股才有機會下試17,000點。

他認為，特朗普「美國優先」政策的利好消息早於大選結果公布後即時反映，惟具體落實後或會令經濟轉差，例如關稅政策令企業先持觀望態度，料經濟待今年第四季才會逐步回暖。因此，聯儲局有需要實施更寬鬆的貨幣政策去穩經濟，預期美國今年會減息3次，在3月、6月和9月出現，每次減幅均為0.25厘。

美股偏貴 憂回落15% 美股去年表現屢創新高，潘認為目前美股估值已屬偏高水平，料年內有機會出現較顯著的調整，幅度將介乎10至15%。板塊方面，除了現時大熱的「科技股七雄」及人工智能（AI）外，料資金將轉移到其他較小的股票。今年「黑天鵝」則要繼續關注地緣政治因素，包括俄烏戰爭及中東局勢會否急劇惡化。

港息方面，潘估計港元最優惠利率（P）將在美國頭兩次跟減一半，到第三次減息則維持港息不變；隨着美息回落，港元銀行同業拆息（HIBOR）在年內最低或見3.5厘水平。不過，他認為，HIBOR未回落到3厘以下之前，對樓市的支持作用有限，短期內樓市難望大幅反彈。