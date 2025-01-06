股市估市：港股短線可吼實能源板塊
港股上周累計下跌330點，從技術上分析，恒生指數14天相對強弱指數（RSI）於50即中軸位置橫行已久，意味恒指不論向上向下，亦欠明顯催化劑。經過過去一段時間的適應，市場未必會對單純的國策消息有太興奮反應，必須有更明確的正面預期，方可再展升勢，短線而言，大市或仍處19,650至20,300點的上落區間游走。
經歷過去幾年的市況，投資者大概都感受到，短線的消息以至國策，基本上對股價刺激作用相當有限，故現時市況，短線留意強勢板塊或行業為宜。近日能源板塊之相對表現較佳，中海油田服務(02883)亦值得留意。集團是中國近海市場最具規模的綜合型油田服務供應商，服務貫穿海上石油及天然氣勘探、開發及生產的各個階段。
集團截至去年9月底止9個月，營業額增長約14.1%，至336.61億元（人民幣‧下同），純利增長7.5%，至約24.45億元。期內船舶服務業經營和工作管理船共逾200艘，累計作業53,162天，按年增長29.4%。截至去年9月底，其手頭貨幣資金為88.77億元，短期及長期借款分別為41.4億元及16.43億元。
中海油服現價值博
走勢上，中海油服股價在過去兩個月於6.5港元水平打圓底，並在上月下旬啟動緩慢升勢，並輾轉突破去年11月中的平台區，後市可望向上挑戰阻力位8.6港元，現價具值博率。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：