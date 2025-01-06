股市估市：港股短線可吼實能源板塊

港股上周累計下跌330點，從技術上分析，恒生指數14天相對強弱指數（RSI）於50即中軸位置橫行已久，意味恒指不論向上向下，亦欠明顯催化劑。經過過去一段時間的適應，市場未必會對單純的國策消息有太興奮反應，必須有更明確的正面預期，方可再展升勢，短線而言，大市或仍處19,650至20,300點的上落區間游走。