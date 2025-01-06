宏觀視野：投資市場面對多重風險

踏入2025年，先簡單說一下今年的投資看法。對比2024年的資產大牛市，2025年將是極具挑戰的一年！若提起「風險點」，投資者在腦海可能首先浮現的是特朗普上台後的政策發布，所引起的中美兩國紛爭，並引起衝擊。然而，相信風險遠不止於此。

貿易分裂損企業盈利 首先，從環球局面看，美國「本土主義」下所觸發的國與國之間的紛爭，將會透過不同形式為大家帶來影響，貿易戰只是其中一種較為容易想像的方式，針對對方強項進行限制的意識形態，才是更為深遠的核心，這包括美國對中國的晶片技術輸出的限制，或歐美對中國電動車的進口限制等。這裏以往更多是針對中國維度的，但隨着特朗普上台後，這可能是針對不同國家的，美國也會因為各國的反制而受到影響。

國與國的合作關係減弱，也會減弱企業的生產效率。就以台積電為例，公司因響應特朗普當年的要求，在美國設廠。然而，這座廠房建立過程的複雜性遠超預期，勞動力的支持也未能跟上之下（華人默默加班苦幹對比西方生活/工作平衡的態度），對台積電的生產效率產生負面影響。特朗普再次上台後，更多的國際企業，在「本土主義」下，也將受到一定程度的負面影響。若果國與國之間關係差，企業甚至可能失去當地的市場份額和機會，為企業的盈利增長帶來不明朗因素。

其次，從通脹方面看，美國也存在着不明朗情況。隨着「本土主義」重來，廉價的進口貨被賦予苛重關稅，價格提升之下，勢必影響美國物價。美國目前仍在減息周期內，對物價的制限並不會增加，但仍讓市場憂慮，若然通脹二度降臨，會否觸發加息重來。就算加息最終沒有出現，但這懸着的「刀」，也給予市場一個較大的負面影響。目前美國通脹才開始受控，在長尾效應下，相信就算物價有抬升，也不會一下子讓美國需要立即進行加息，宜留意下半年的通脹數據再作決定。

慎防美股高處不勝寒 一旦美國出現對加息的憧憬，哪怕沒有成事，也會為美元帶來更強的支持；美元繼續上升，將會為亞太股市帶來一定壓力，這是另一個風險點。

最後，相信最大的風險位是美股自身的估值，連續兩年的大幅上升，讓美股指數連續兩年出現逾20%的升幅。美股一直在懷疑的聲浪中屢創新高，所以現在說美股將快下跌，確實是武斷的。惟有需要指出，標普500指數在2024年開始高於過去10年平均值的一個標準差，正逼近兩個標準差。若然2025年美企盈利能像2021年般持續上調，讓股價有上升空間，則標指今年目標是可以高於6,300點，否則將受限於此水平，並且存在較大的回調壓力。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）