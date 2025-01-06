未補價居屋：兆麟苑428萬沽 貶7%

未補價第二市場居屋都要蝕賣才有承接。屯門兆麟苑三房戶減價後以428萬元沽，原業主持貨近6年，帳面蝕36萬元離場。

祥益黃慶德表示，上述為F座低層2室，實用面積約645方呎，有裝修，原先叫價460萬元，區內綠表客為鄰近家人居所及子女上學地點，獲減價32萬元後購入，呎價約6,636元。原業主於2019年4月以約464萬元購入，單位帳面貶值約7.8%。

部分業主擴大減幅吸客。世紀21將軍澳稱，將軍澳居屋寶明苑A座中層8室，實用面積約601方呎，三房間隔，去年9月叫價480萬元，近日減至450萬元，獲外區白居二洽購，再減價至420萬元售出，累積減幅約12.5%，呎價約6,988元，原業主持貨約10年，帳面僅賺30萬元。

彩禾苑減95萬獲承接 新居屋賺幅都大幅收窄。萬方地產葉搏麟表示，火炭彩禾苑高層12室三房戶，實用面積約607方呎，第二市場叫價600萬元，放盤約一年，減價95萬元，以505萬元售出，呎價約8,320元，原業主2016年6月以455萬元一手購入，約8年半帳面僅升值約11%。