拍賣消息：觀塘銀主住宅180萬推 每呎$5625

上車盤低價吸客，東九龍連平台兩房銀主特色單位，僅以180萬元推拍，呎價「5字頭」，較銀行估價低逾三成。

環亞物業拍賣本周二推出約54項物業，當中包括上述觀塘雲漢街永韶樓低層戶，單位實用面積約320方呎，平台面積約319方呎，現已交吉，推拍呎價約5,625元。 該物業估價約260萬元，呎價約8,125元，開價低約80萬元，差幅約30.8%。上址若以約8,000元租出，以推拍價計算，租金回報率料逾5厘。