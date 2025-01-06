拍賣消息：觀塘銀主住宅180萬推 每呎$5625
上車盤低價吸客，東九龍連平台兩房銀主特色單位，僅以180萬元推拍，呎價「5字頭」，較銀行估價低逾三成。
環亞物業拍賣本周二推出約54項物業，當中包括上述觀塘雲漢街永韶樓低層戶，單位實用面積約320方呎，平台面積約319方呎，現已交吉，推拍呎價約5,625元。 該物業估價約260萬元，呎價約8,125元，開價低約80萬元，差幅約30.8%。上址若以約8,000元租出，以推拍價計算，租金回報率料逾5厘。
場內推拍油麻地咸美頓街22號高層單位，屬業主盤，現分間為3間套房，部分交吉及部分連租約，實用面積約510方呎，推拍價228萬元，呎價約4,471元。
同場拍賣離島坪洲南灣新村中層後座村屋單位，屬銀主物業，建築面積約350方呎，開價90萬元，呎價約2,571元。單位估價約120萬元，現時推拍價低約30萬元或約25% 。
屯門村屋350萬開拍
另外，忠誠拍賣將於本周四推出約11項物業，其中屯門龍鼓灘沙埔崗單號地下連花園業主盤，實用面積約642方呎，花園面積約320方呎，開拍價350萬元，呎價約5,452元。
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