二手概況：太古城蝕52萬 10大屋苑兩日僅5宗買賣

二手交投持續淡靜，過去周末期間鰂魚涌太古城都要蝕賣才能「發市」。中原表示，10大屋苑同期只錄約5宗買賣，按周未有變化，繼續屬去年6月下旬後最低水平，當中6個屋苑零成交。

美聯吳肇基稱，上述太古城單位為美菊閣高層C室，實用面積約897方呎，套三房連露台設計，近期叫價1,400萬元，多減42萬元，以1,358萬元易手，呎價約15,139元，原業主於2016年7月以1,410萬元買入，約8年半帳面蝕52萬元。

新都城兩房虧損105萬 世紀21將軍澳魏仕良另指，將軍澳新都城1期3座中層B室兩房戶，實用面積約364方呎，有裝修，一口價減20萬元，獲同區客以480萬元承接，呎價約13,187元，原業主持貨約8年，帳面蝕105萬元，貶值約17.9%。

過去兩日二手市場出現至少12宗損手轉讓，納米單位蝕幅較顯著。利嘉閣謝國勳稱，長沙灣AVA 228一個連平台特色戶，實用面積約199方呎，連約186方呎平台，一房間隔，劈價58萬元，以370萬元沽出，呎價約18,593元，原業主於2019年一手買入，帳面跌價約17.4%。

市場消息透露，何文田加多利軒低層H室，實用面積約180方呎，市傳以約306萬元成交，呎價約17,000元，原業主2016年購入，帳面蝕約85萬元，貶值約21.7%。

匯璽III開放式跌價24% 西南九龍匯璽III開放式單位情況相若。美聯張曉盈表示，項目8座中層D室，實用面積約276方呎，成交價497萬元，呎價約18,007元，原業主於2019年10月購入上述物業，帳面跌價約24%。

新供應集中地仍然為蟹貨重災區。中原徐家倫指，大埔白石角雲滙2座高層B3室開放式戶，減價30萬元，外區租客以550萬元購入，呎價約15,406元。原業主2019年3月一手購入，近6年帳面蝕約157萬元。

美聯梁傑指，將軍澳帝景灣3座特色戶，連約1,488方呎平台，成交價2,280萬元，呎價約22,309元，原業主於2015年9月購入，帳面虧蝕約380.7萬元。