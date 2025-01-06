產經

7盤2700伙今月搶客

傲華的發展商指，準買家中，預計自住及投資客比例各佔半數。 傲華的發展商指，準買家中，預計自住及投資客比例各佔半數。
傲華的發展商指，準買家中，預計自住及投資客比例各佔半數。
傲華周三賣47戶 GRAND SEASONS參觀踴躍
今年首周一眾發展商已急不及待推盤，全新項目及餘貨盤相繼預告於農曆新年前開賣。據統計，本月有約7個樓盤，合共逾2,700伙有機會出擊。上周劈價最多三成的筲箕灣傲華，落實周三首度出售47伙減價貨。將軍澳日出康城GRAND SEASONS全新示範單位，周末錄逾千人參觀。
協成行發展旗下已屆現樓的傲華，自修訂價單減價後，吸引逾700組準買家參觀示範單位，市場反應熱烈。發展商日前順勢加推價單2號，提供17伙，折實平均呎價約17,527元。該公司副董事總經理方添輝表示，新一批涵蓋11個開放式戶及6個一房戶，實用面積由211至343方呎，折實價由335.1萬至615.6萬元，呎價約15,232至19,000元。
該盤首度發出銷售安排，將於周三以先到先得形式開售。47伙單位折實平均呎價約17,294元，其中24伙開放式單位折實價低於400萬元，入場費335.1萬元，呎價約15,232元起。協成行發展物業銷售主管張詩敏指，現樓示範單位參觀情況踴躍，高峰期出現逾百人的排隊人龍，需輪候約一小時才可參觀，來自港島區人士佔約六成，九龍及新界客共佔其餘約四成。
珀岸或本周開價
至於會德豐地產發展的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，上周六起正式開放展覽廳及示範單位予公眾參觀，預計短期內公布進一步銷售部署。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，過去兩日於展覽廳舉辦「喜迎新春慶典」，提供一系列迎春活動。該盤首張價單涉及不少於130伙，預計關鍵日期為2026年2月28日。
同系列PARK SEASONS昨日沽出兩伙，包括2B座15樓B室，為實用面積314方呎一房戶，成交價456.8萬元，呎價約14,548元。
同時，旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，有望周內開價。
滙都II兩日沽5伙
豪宅盤方面，新世界發展(00017)的北角皇都，以及世茂集團(00813)的石硤尾Beacon Peak，預料月內推出首批單位招標。
今年首個周末，新盤市場交投未見突出，過去兩日錄得逾25宗成交，較對上一周約34宗少逾26%。泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都II，期內錄5宗成交最多，套現逾1,953萬元。華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，昨以5,528.49萬元售出海景三房單位，為第8座33樓A室，實用面積1,523方呎，呎價36,300元。
GRAND SEASONS的展覽廳舉辦連串活動軟銷，吸引不少睇樓客到場。GRAND SEASONS的展覽廳舉辦連串活動軟銷，吸引不少睇樓客到場。
GRAND SEASONS的展覽廳舉辦連串活動軟銷，吸引不少睇樓客到場。
1月有機會開售新盤1月有機會開售新盤
1月有機會開售新盤
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