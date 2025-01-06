7盤2700伙今月搶客

傲華周三賣47戶 GRAND SEASONS參觀踴躍 今年首周一眾發展商已急不及待推盤，全新項目及餘貨盤相繼預告於農曆新年前開賣。據統計，本月有約7個樓盤，合共逾2,700伙有機會出擊。上周劈價最多三成的筲箕灣傲華，落實周三首度出售47伙減價貨。將軍澳日出康城GRAND SEASONS全新示範單位，周末錄逾千人參觀。

協成行發展旗下已屆現樓的傲華，自修訂價單減價後，吸引逾700組準買家參觀示範單位，市場反應熱烈。發展商日前順勢加推價單2號，提供17伙，折實平均呎價約17,527元。該公司副董事總經理方添輝表示，新一批涵蓋11個開放式戶及6個一房戶，實用面積由211至343方呎，折實價由335.1萬至615.6萬元，呎價約15,232至19,000元。

該盤首度發出銷售安排，將於周三以先到先得形式開售。47伙單位折實平均呎價約17,294元，其中24伙開放式單位折實價低於400萬元，入場費335.1萬元，呎價約15,232元起。協成行發展物業銷售主管張詩敏指，現樓示範單位參觀情況踴躍，高峰期出現逾百人的排隊人龍，需輪候約一小時才可參觀，來自港島區人士佔約六成，九龍及新界客共佔其餘約四成。

珀岸或本周開價 至於會德豐地產發展的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，上周六起正式開放展覽廳及示範單位予公眾參觀，預計短期內公布進一步銷售部署。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，過去兩日於展覽廳舉辦「喜迎新春慶典」，提供一系列迎春活動。該盤首張價單涉及不少於130伙，預計關鍵日期為2026年2月28日。

同系列PARK SEASONS昨日沽出兩伙，包括2B座15樓B室，為實用面積314方呎一房戶，成交價456.8萬元，呎價約14,548元。

同時，旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，有望周內開價。

GRAND SEASONS的展覽廳舉辦連串活動軟銷，吸引不少睇樓客到場。 1月有機會開售新盤