簡訊一覽

●啟德租盤受追捧。中原施蒂文表示，區內龍譽1B座中層C室，實用面積約228方呎，一房間隔，以每月租金約1.4萬元租出，呎租約61.4元。業主於去年7月以約355萬元購入，持貨僅約半年，出租物業可享約4.7厘租金回報。

●傳統豪宅區二手市場錄成交。市場消息透露，何文田半山壹號半山徑38號中層單位，實用面積約1,775方呎，市傳以約3,450萬元轉手，呎價約19,437元。原業主持貨逾13年，帳面獲利約500萬元。

●台灣鴻海科技集團公布，上月營收6,548億元（新台幣‧下同），按月減2.64%，按年增42.31%，為歷年同期次高（歷年最高為2021年12月營收7,176億元）；上季營收為2.13萬億元，按季增15.03%，按年增15.17%，為歷年同期最高。展望今年首季，鴻海指整體營運逐步進入傳統淡季，即使上季營收創下歷年單季新高的基礎之上，預期本季季節性表現仍將與過去5年平均水平約略相當；若相較去年同期則將顯著增長。

●內地海關總署出台15項措施支持新時代進一步推動西部大開發形成新格局，包括支持擁有需要且符合條件的地區按規定程序申請口岸開放或擴大開放；探索創新江海聯運、鐵海聯運等海關監管便利化措施；支持成都、重慶、昆明、西安、烏魯木齊等建設國際航空樞紐；加大特色農食產品品牌培育力度，推動蔬菜、水果、茶葉、中藥材、酒類等優勢特色產品擴大出口，加快形成陸海內外聯動，東西雙向互濟的全面開放格局。