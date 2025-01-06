悉尼樓價高 專業人士也難負擔

移民落戶澳洲首選城市之一的悉尼，樓價及租金持續高企，莫說普羅大眾，連薪酬較穩定的專業人士如護士、教師，也為尋覓安居之所而頭痛。

悉尼大學的研究顯示，即使是註冊護士，也難以負擔悉尼內城區的房屋租金，而要搬離市區居住；若然要置業，悉尼幾乎所有地區的物業都買不到。

研議會停車場改建住宅 因此，悉尼內西區市議會早前倡議，把當地4個議會停車場，改建成200個經濟住宅單位，讓這些重要工作人員可以在較便捷的市區內居住。

分析指，讓這些重要工作人員住在辦公地點附近，不僅省卻他們長途跋涉的時間，亦有助招聘和留住人才，對當地關鍵及重要服務有重大幫助。事實上，把這些停車場改建成為經濟住宅單位的建議早在2015年已提出，只是當時政府資金不足，終未能實現。

幸而，最新數據顯示悉尼樓市或已見頂。房地產數據分析機構PropTrack的資料顯示，悉尼住宅中位價格在2024年11月按月僅微升0.1%，遠低於2024年初的升幅。目前悉尼典型的獨立屋的價格為145.3萬澳元（約706萬港元），分層單位為81.8萬澳元（約397萬港元）。房地產估價和諮詢公司Herron Todd White的報告更認為，悉尼的樓價可能已達到峰值。若澳洲央行不減息，樓價可能難以繼續上升。

水費未來5載或漲五成 隨着悉尼人口正在前所未有的快速增長，對供水的需求亦與日俱增。為了提升供水能力，悉尼水務局準備上調水費，冀在未來5年內把當地水費增加50%。

悉尼水務局計劃提高水價，以便在2030年前投入264億澳元（約1,283億港元）來維護和升級供水系統。其中，166億澳元（約807億港元）用於基礎設施建設，主要集中在悉尼西部，其中大部分會用於廢水處理。另外98億澳元（約476億港元）用於營運成本，主要用於飲用水。目前，悉尼水務局已申請把2025年的水價上調18%，之後每年上調6.8%。

根據計劃，2025年的平均水費會每周增加4.7澳元（約22港元），全年增加近250澳元（約1,215港元）。此後每年水費會增加約115澳元（約559港元）。就悉尼一個典型家庭而言，本財政年度的水費會達1,252澳元（約6,084港元），其中包括固定服務費和使用費。市場預期，在包括電力等其他公用事業費價格不斷上漲的情況下，水費的上漲會進一步增加悉尼家庭應對生活成本危機的壓力。

但從另一角度看，水務局需要籌集資金以跟上人口增長速度，為新開發地區的新建住宅提供服務。如果悉尼能夠實現房屋興建目標，到2029年將有30萬個新住宅需要供水基礎設施的服務，而這需要鋪設長約5萬公里的新管道。

再者，根據水務局資料，目前悉尼有25%的水利設施已超過有效使用年限，包括一些安裝於1888年的水管至今仍在使用。這些老化了的水管需要升級或更換，水利設施也需要升級以達到環保標準。