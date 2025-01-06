向世界「錢」進：澳洲嚴控移民 留學簽證分級

冀分流至偏遠地區較小型校園 不少發達國家為應對移民人數激增所引起的社會爭議，近月開始相繼收緊移民政策，澳洲亦不例外。為了控制移民流入量，澳洲將把留學簽證處理的優先程度分級，以期減慢部分學生簽證處理速度，控制國際學生人數增長。

根據最新公布，澳洲當局將把留學簽證處理分為高度優先和標準優先兩類，並將優先處理可持續營運大學和學院的簽證申請。按照新規定，教育機構在達到國際學生配額的80%之前，獲得簽證快速批准，但到達80%配額後，簽證處理的速度將減慢。當局指這一變化將確保簽證申請的處理方式能有效管控學生數量，同時確保申請可以流向偏遠地區和較小型大學與學府。

頂尖大學批新安排添亂 事實上，聯邦政府原先公布計劃把2025年招收的國際學生限制在27萬人，較2023年減少5.3萬人或16%，當中最受衝擊的職業教育訓練院校，整體招生名額將較2023年減少20%。惟此項提案最終因反對黨阻止而未在國會獲得通過，令上述分級處理措施成為後備方案。

部分位處澳洲偏遠地區的大學較歡迎新做法，但一些澳洲頂尖的大學機構，因其簽證申請過去一直會被優先處理，批評新安排反而會為學生簽證申請者帶來混亂。

近年相繼有大量移民湧入澳洲，間接推升住屋成本和生活成本，引起澳洲人不滿，迫使政府要想方設法控制移民人數。2024年初數字顯示，澳洲有近72萬名國際學生。而留學生在臨時移民中佔比最大，也是永居移民的主要來源，因此一直是政府削減移民計劃的重點關注群體。

處罰違規機構確保質素 澳洲在2022年提高年度移民人數，幫助企業招聘勞工，以彌補疫情期間邊境管制導致的人力短缺。然而，隨着移居澳洲的人數創新高，讓本已供不應求的澳洲樓市變得更難負擔。為此，政府早前已採取多項措施減少移民湧入，包括提高國際學生的英語能力要求以及需要準備的存款保證金，並懲罰數以百計不誠實的教育機構。當局指一些辦學機構存在不道德的行為，包括接收英語能力未達標的學生、提供低質素的課程及訓練，以及取錄只為來澳洲工作而不打算學習的人。

因此，政府期望新措施有助提升教育質素及讓行業可持續發展，同時降低移民的數量，以紓緩大量人口對當地住屋及基礎設施構成的壓力。