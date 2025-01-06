女股神估特朗普新政加速新創企整合

有「女股神」之稱的美國方舟投資（ARK） 創始人伍德（Cathie Wood）最新預測，特朗普當選下任總統，將引發一波新創公司併購（M&A）浪潮，並重申自己對比特幣（Bitcoin）將上望100萬美元的樂觀看法。

FTC改革釋放併購需求 伍德在接受外媒訪問時表示，美國聯邦貿易委員會（FTC）的改革將釋放潛在的併購需求，並為創投家創造「流動性事件」。她稱：「FTC阻止併購的情況將會改變，隨着戰略買家出價競購這些新創公司，我們最終將發現價格，看這些公司到底值多少錢。」她重申之前對比特幣的牛市情景預測，指2030年比特幣價格可能會超過100萬美元，指在特朗普的領導下，監管放鬆將加速比特幣增長。

她解釋：「比特幣甚至變得比黃金更稀缺，黃金和比特幣之間的區別在於，當黃金價格上漲時，產量就會上升，供應的增長率會上升，而比特幣不會出現這種情況。」事緣比特幣的產量上限為2,100萬枚。她預期，作為改善政府效率工作的一部分，馬斯克削減政府規模和範圍的新舉措將會取得成效，因為他對監管壓力和障礙的影響有第一手的瞭解，若然能成功清除障礙，他可更快地改變世界。

值得留意是，伍德一向支持馬斯克及其相關公司，旗下價值60億美元的ARK Invest基金的各種交易所買賣基金（ETF）持有大量馬斯克旗下SpaceX和特斯拉（Tesla）的股票，特朗普當選後，她更表明支持馬斯克擔任聯邦政府審計委員會領導人的工作，並認為馬斯克將提升美國政府的效率，權貴之間千絲萬縷的關係，也許對未來投資市場趨勢有一定的啟示。