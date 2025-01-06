去季亞企趨活躍 本田日產合體最矚目

2024年首3季以歐美地區交易為主要焦點，而到第四季，亞洲包括日本市場開始接力轉趨活躍。最新一宗潛在全球大型併購交易，乃日本本田（Honda）及日產（Nissan）傳出合併消息，雖然暫時未有詳細交易條款，但若然兩者合併成事，必然是一宗全球矚目的併購交易，預示全球汽車業整合潮將揭新頁。

英偉達亞馬遜積極擴張 2024年美國的科技企業併購活躍，單是「美股七雄」之一的英偉達（Nvidia）就進行至少5宗，包括收購人工智能（AI）軟件與雲端運輸新創公司Run:AI、Deci AI、Shoreline.io、Brev.dev及OctoAI。

亞馬遜（Amazon）也不輸蝕，併購包括MX Player、Bray Film Studios的影音服務商、邊緣AI推理軟硬體供應商Perceive和AI創庫機器人Covariant。

至於蘋果公司（Apple Inc.）收購兩家AI新創公司，包括加拿大DarwinAI，以及法國AI新創DatakaLab。

另一點可以留意的是，第四季亞洲區併購活動開始增加，如日本保險業龍頭日本生命宣布擬以82億美元全現金交易，收購未持有的Resolution 77%股權，創下日本保險業歷來最大海外併購案，期能藉此立足美國市場。鑑於國內市場因人口減少和老化而增長前景有限，日本保險業者正積極拓展海外市場。

日本Kose購泰美妝品牌 此外，日本生命將以約5億澳元收購未持有的澳洲MLC人壽20%股權，使其成為全資子公司，並將該公司與Resolution澳洲分公司合併。

此外，日本化妝品大廠高絲（Kose）擬斥資120億至130億日圓，收購泰國美妝品牌Panpuri，預計在年底前完成交易，成為高絲自2014年來第一筆併購交易，其目標是在2030年擴展海外營收佔比至逾50%。

印尼方面，印尼電訊公司XL Axiata將與Smartfren合併為新公司XLSmart，合併後市值將逾104萬億印尼盾，成為當地第3大電訊商。XL Axiata及Smartfren分別為馬來西亞Axiata集團和印尼Sinar Mars集團的印尼子公司，是印尼第3和第4大電訊商。

XLSmart將合計擁有9,450萬名用戶，市佔率達到27%，和第2大的Indosat Ooredoo Hutchison差距不大，但與市場首席的Telkomsel（逾1.5億名用戶）仍有一定距離。