全球併購去年升8% 勢續增

業界料美放寬監管 2025交易額或逾31萬億創4載高 去年全球併購交易展現復甦。Dealogic數據顯示，截至2024年12月19日，全球併購交易額達3.45萬億美元（約26.9萬億港元），較2023年所創的10年低位增長約8%。展望2025年，基於美國候任總統特朗普承諾放寬監管、調降企業稅和其親商立場，業界預期2025年全球併購交易額將超過4萬億美元（約31.2萬億港元），有望創4年新高。

技術併購等領域或受捧 去年全球通脹大致受控，各地央行紛紛掉頭減息，融資成本下降，有利經濟復甦。美富律師事務所（Morrison Foerster）近日發布《全球私募股權：2024年趨勢回顧及2025年前景展望》，認為儘管受到宏觀經濟不確定性和地緣政治的挑戰，全球私募股權市場在技術併購、醫療健康和永續投資等領域依然保持增長勢頭。

該機構預期，未來18個月內，全球併購活動將比過去更加強勁，人工智能（AI）和機器學習相關領域的目標提供顯著的投資機會，生命科學與醫療保健領域的私募股權活動將獲得進一步發展勢頭，大量資本正等待着推動該領域的進一步創新、融合和整合。

此外，圍繞環境、社會及管治（ESG）的博弈將持續，儘管面臨不斷高漲的反對聲量和整合挑戰，永續性仍是私募股權公司投資與招聘決策的核心考慮因素。一方面，上市公司既要追求更合理、更具吸引力的估值，也須應對更高合規和公司治理成本，另一方面私募股權公司持有大量「閒置資金」尋求出路，故可以預期，企業私有化趨勢將會延續。

Dealogic數據則顯示，2024年北美佔全球併購交易量的49.8%，高於2023年的49.1%；歐洲、中東和非洲的交易額為24.7%，高於2023年的24.2%；亞太地區2024年的交易額為22.7%，低於2023年的22.9%，估計與中企併購交易不太活躍有關。

涉百億美元買賣37宗 全球併購交易另一特點，乃較大的交易持續恢復，其中20億美元以上的交易宗數按年增加20%。定義為100億美元或以上的巨型交易宗數從2023年的35宗，增加至37宗。外媒分析指出，隨着各央行開始降息，借貸成本下降，股市表現強勁，令一些公司擁有信心和資本進行交易，其他公司一直利用新冠疫情後更加正常的環境，通過資產出售和分拆來簡化業務。涉及各行業的併購交易湧現，同時私募股權公司再度開始在美國和歐洲公開市場上尋找划算的買賣，這有助推動新一年的併購交易額增長。

2024年10大全球併購交易中，有9宗涉及大型戰略收購方，另一筆交易是通用電氣（GE）分拆380億美元的電力業務GE Vernova予現有股東。

去年最大的交易是總部位於日本的Seven＆I Holdings，涉額584億美元的併購，提購者是加拿大同業Alimentation Couche-Tard。該交易推動全球零售業併購交易額至1,140億美元，按年增長124%。此外，在2024年8月，經營M&M's及士力架（Snickers）巧克力品牌的包裝食品巨頭瑪士（Mars）斥361億美元購買家樂氏（Kellanova），成為北美食品領域近10年來最大的併購交易。

前10名併購交易中，兩項涉上游石油和天然氣交易，其一是Diamondback Energy在2月以281億美元競購Endeavor Energy Resources，成為全球第3大油氣巨頭；另一宗乃5月Conocophillips以220億美元收購同業Marathon Oil。

以行業分類，科技領域的併購交易額回升16%，佔2024年全球併購交易額比重最大，高於2023年的17%約兩個百分點，但仍低於2022年和2021年的24至25%；醫療保健行業以交易額及金融部門排名分別居第二及第三。

槓桿收購額多35% 摩根士丹利全球併購主管John Collins稱，首次公開招股（IPO）市場逐漸好轉，對部分大型資產持有者特別有利，因這是變現的主要途徑。此外，2024年槓桿收購交易額年增35%至6,008億美元，反映私募基金勇於挑戰市場環境。

2024年以來美國併購交易額增加10%。展望2025年，市場預期美國的反壟斷執法將更有利併購交易。近期特朗普提名現任聯邦貿易委員會（FTC）委員Andrew Ferguson接掌FTC，接替現任主席Lina Khan，預料他將放寬對大型併購案的監管。

摩通估相關金額飆20% 外媒引述摩根大通北美併購主管Jay Hofmann指，不計2021年，2025年可能是過去10年來併購交易最熱絡的一年。全球併購交易額若增長15%或20%，亦不足為奇。市場預期，科技、金融服務、製造業、石油和天然氣，以及醫療保健將成受惠行業。

有分析指，隨着各國央行成功控制通脹，並開始降低利率，雖然美息今年減息次數料將少於預期，但息口頂部將維持，相信有利來年全球併購活動持續復甦。

全球併購2024年主要趨勢 2024年全球併購 2024年全球部分大宗併購交易額 全球併購交易金額