星銀行估金融市場將現5趨勢

新加坡銀行首席投資策略師李依萊為首的研究團隊發表投資展望報告，預計今年美國標普500指數可挑戰6,530點，並提出5大投資信念，當中包括預計未來5年，投資市場將出現5大「超級趨勢」！

報告指，投資者得準備應接動盪但富有效益的投資年，其特徵是有彈性增長基本面、地緣政治加劇不確定性和結構性推動因素主題。對此，該行提出5大思路，以助分析資產配署策略。

唱好標指衝上6530點 首先是美國股市持續牛氣。過去半年美股升勢已反映美國增長前景，預計今年上半年會出現調整，因市場消化較高的美國長期國債孳息率，以及聯儲局貨幣政策也沒有預期鴿派，惟該行預計，今年底標普500指數可達到6,530點。鑑於預計今年上半年市況或進入盤整階段，美股7雄的估值一方面在反映其業務現金流及資產負債表優勢，另方面亦佔標指三成市值份額，變相令整體指數風險相對集中。

是故帶出第二個信念，乃對新資本而言，更可取的方向，是在美股7雄以外尋找優質股份，該行屬意的板塊包括科技、醫療保健，以及必需消費品和非必需消費品。在日本以外的亞洲市場，該行認為具備基本因素及具吸引力的結構性趨勢，尤其是中國、香港、印度、印尼及新加坡市場。在中國，該行更喜歡當地焦點企業、高質收益股及政策受益股，可注意具領導性的網絡及平台企業、優質收益股及中國刺激政策的受益者。

第三，乃對較高的收益率抱謹慎態度。該行認為，長期美國國債孳息率仍有上升壓力，料未來一年的10年期美國國債孳息率為5厘，故在資產配置的角度，將固定收益持倉予減持評級。該行預期，今年下半年特朗普政府關稅和減稅政策，可能導致美國財政赤字增加，雖然預期明年美國經濟增長將維持在2%，但通脹可能反彈，預計今年聯儲局僅兩次各減息0.25厘。

第四，儘管近期美元走強和美債孳息率上升，導致黃金價格從高位回落，但該行認為，中長期而言，在特朗普的減稅和關稅政策之下，金價調整不大可能持續， 該行維持未來一年金價目標每安士2,900美元不變，可藉黃金投資推動投資組合多元化。

高齡化少子化衝擊大 最後，在目前全球發展「碎片化」且發展快速轉變的世界，未來5年有5個「超級趨勢」，包括不斷變化的世界秩序；重新思考股債、公私市場和長期資產分配框架；人工智能（AI）熱潮；以及AI與數碼化趨勢下，大量數碼中心及雲設備基建，將帶動對永續能源的需求，對再生能源的追求；最後是所謂「Living 2.0」，所指的是高齡化與少子化結合，預示着一個時代人口結構的變化，為宏觀經濟與微觀經濟所帶來的挑戰和機遇。

日本以外亞洲股投資機會