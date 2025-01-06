太古可口可樂冀內地擴張

預告10年斥120億建廠增產等 太古公司（A股︰00019，B股︰00087）以可口可樂為旗艦的飲料業務，去年上半年於中港兩地均遇上強烈逆風。太古可口可樂向本報表示，未來會豐富飲品組合和新的市場，同時對內地市場的信心毫不動搖，預計今年起10年會在內地投資超過120億元人民幣。

參考本港去年上半年食肆購貨額按年跌2.1%、中餐及非中餐食肆收入亦分別按年跌3%及0.9%，太古可口可樂本港收入亦偏軟，其中汽水及不含汽飲料的收入按年挫5%，茶飲及咖啡更分別大跌11%及16%。

中港去年第三季餐飲業數據亦乏善足陳。期內，本港快餐店收入按年增長8.5%，可惜未能完全彌補中餐及非中餐食肆之收入倒退，全港食肆的購貨額亦再按年跌1%；內地餐飲收入及飲料零售額之按年增速則分別放緩至僅3%及2.5%。

太古可口可樂坦言，營商環境充滿挑戰，但會繼續聚焦市場的長遠發展，持續投資各個核心市場。就內地而言，正於蘇州、鄭州和廣州興建新廠，涉逾40億元人民幣，於今、明兩年落成後將大大提高內地市場的產能，日後仍會在現有工廠內增加生產線和持續在市場投放冰櫃，加起來10年會斥過百億元人民幣。

豐富低糖無糖產品組合 鑑於消費者對健康飲品的需求增加，太古可口可樂鞏固和發展汽水業務之餘，正豐富拓展低糖和無糖產品組合，通過與可口可樂公司的緊密合作，太古可口可樂提供約60個品牌的飲料，如含氣飲料、果汁、茶、能量飲料、運動飲料、咖啡、飲用水等。低糖及無糖飲料2023年佔公司香港銷售額約六成，5年內上升逾10%。

與此同時，太古可口可樂積極擴展新的業務和市場，如收購越南、柬埔寨、泰國和老撾的可口可樂裝瓶業務，以及可口可樂公司內地6家生產不含汽飲料的公司，並與百威公司合作，於安徽和湖北取得百威系列產品主要管道的經銷權。

太古可口可樂

總銷量按年變幅