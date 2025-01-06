分析睇好美股連續3年漲逾兩成

踏入2025年，美股走勢表現相對反覆，後市仍有眾多不明朗因素，包括投資者對特朗普重新入主白宮後的新政、美國經濟增長動力與趨勢的變化、聯儲局的立場等。不過，英國著名研究機構凱投宏觀（Capital Economics）卻仍然預計，美股今年能夠連續第3年實現超過20%漲幅。

續受惠AI熱潮經濟增長 美股的長期牛市格局已持續多年，但最近兩年過於強勁的升勢開始引起部分投資者警覺，擔心市場會有重大調整。不過，凱投宏觀高級市場經濟學家Diana Iovane預期，人工智能（AI）熱潮及美國經濟增長，將繼續成為今年市場走強的關鍵驅動力。她表示︰「我們認為，圍繞AI領域的狂熱將進一步提振美國大型科技股股價，並推高美股整體估值，從而擴大整個股市的漲幅。」

對上一次標指連續3年錄得超過20%的升幅，可追溯至1997至1999年的互聯網泡沫時期，直到2000年泡沫爆破後股市大跌才令神話破滅。Iovane強調，目前美股市盈率估值仍遠低於當年，這表明還有更大的潛在上行空間。

她又表示，今年美國經濟應該會繼續跑贏其他主要發達經濟體，有助提高企業盈利預期。再者，特朗普的關稅政策將打擊其他市場，反過來可能會提升美股對國際投資者的吸引力。

英偉達或宣布進軍AI PC 企業消息方面，股神巴菲特的投資旗艦公司巴郡披露，其於2024年12月31日至2025年1月3日期間，買入約兩萬股VeriSign，涉及金額約410萬美元。巴郡自去年12月中旬起已開始密密增持VeriSign，後者是一家網絡基礎服務公司，包括負責維護部分網域名稱系統（DNS）中的根網域名稱伺服器。

另外，隨着年度的國際消費電子產品展覽（CES）本周揭幕，美國銀行分析師Vivek Arya預計，英偉達（Nvidia）可能會在這次活動上宣布進軍AI個人電腦（PC）領域。值得留意的是，兩大電腦中央處理器（CPU）晶片巨頭──英特爾（Intel）及超微半導體（AMD）亦會在CES上發布新產品。市場對於這些新晶片的反應，將會關乎接下來半導體板塊能否繼續領漲科技股。

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