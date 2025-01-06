恒指缺乏方向 內需股看俏

港股踏入新一年繼續疲弱，2025年開局首兩個交易日恒生指數共跌300點。凱基投資策略部主管溫傑相信，由於缺乏政策、業績及重磅經濟數據支持，本周市場缺乏明顯方向，料恒指短期內維持區間走勢，將於19,500至20,300點之間波動。

大市萬九關具不俗支持 溫氏認為，市場剛經歷聖誕及新年假期，又將進入農曆新年長假，大多投資者對後市持觀望態度，且目前欠缺明顯利好消息。不過，市場憧憬3月內地「兩會」期間或出台新政策提振經濟，因此相信在19,000點關有較大支持力。

內地上周五「送大禮」谷消費，預告補貼購買智能手機及平板電腦。他看好內需板塊，惟提醒須小心選擇個股，又指特朗普上任在即，預期的出口放緩使內地當局更着重增加內銷，以維持經濟增長。近月見政策從供應側轉向需求側，例如「以舊換新」、部分省市派消費券等。

內媒引述小米董事長雷軍透露，坐落北京經濟技術開發區的小米汽車工廠，將於今年逐步開放予公眾參觀。最新一期「走進小米汽車工廠」的參觀已可預約，每場參觀限定20個名額，本月共有3場活動，即名額60名。報名網站顯示，截至上周六晚上6時許，已有超過9,999人報名，超額約166倍。成功獲選參觀的客人，可現場觀看小米SU7的生產線，從設計到生產，近距離感受生產流程。