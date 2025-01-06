聯儲投票權輪換偏鷹利美元

美國聯儲局去年12月舉行的議息會上，對外釋放了「鷹派減息」信號，預告接下來減息步伐放緩，導致美國國債孳息率、美元匯價雙雙走高，目前美匯指數仍於約109的兩年來高位附近徘徊。隨着聯儲局投票權的例行交替，預期將輪換4名有投票權的新成員，而其中3人的立場偏向「鷹派」，意味着接下來貨幣政策仍可能偏向緊縮，美匯的強勢將會維持更長時間。

聯儲局資料顯示，今年負責決定貨幣政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）將輪換4名有投票權的新成員。

至於擁有投票權的新成員將包括波士頓聯儲銀行行長柯林斯、芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比、聖路易斯聯儲銀行行長穆薩萊姆，以及堪薩斯城聯儲銀行行長施密德。

InTouch Capital Markets的報告分析指出，古爾斯比是這4人之中唯一的「鴿派」，另外3人均屬「鷹派」。相比之下，去年的4名輪值票委中，只有克利夫蘭聯儲銀行行長哈馬克屬於「鷹派」。

事實上，多位聯儲局官員近日都積極對外表達「鷹派」立場，反映出目前確實是「鷹派」當道。聯儲局理事庫格勒日前表示，目前通脹還未回落至2%，「我們知道工作（穩定物價）還未完成」。三藩市聯儲銀行行長戴利在出席活動時亦表達類似觀點，稱通脹率仍然「令人不安地高於我們的目標」。

美就業降溫料支持減息 聯儲局官員強調對抗通脹的工作未取得成功，似乎意味利率會保持在高位更長時間。然而，觀乎過去數年聯儲局的立場變化，不難看出經濟數據對於利率決策的影響尤其重要。除了通脹數據外，就業市場數據亦是一大關鍵指標。本周五即將公布去年12月美國的非農就業職位變化，市場預估增幅為15.3萬個；而失業率料維持在4.2%。

由於非農就業的增速正在顯著下滑，故不能排除聯儲局因擔心就業惡化而選擇「預防性減息」的可能。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員預計本月減息的機率只有一成，3月減息的機率則達到48.2%。

美匯指數近年走勢