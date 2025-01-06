人民幣勢貶值抗美關稅壓力

人民幣匯價已經連跌3年，其中離岸價兌每美元去年再跌約3%，3年累計貶值約15%。對於全城關注特朗普2.0會否令貿易戰升級，導致人民幣一跌再跌，對沖基金思睿駐港首席經濟學家洪灝認為，在分析上述問題時要抱客觀思維，一方面是在關稅壓力下人民幣未來一定走弱，加上內地經濟表現麻麻需要減息提振，所以現時市場已經預期人民幣將會向下，並非令人意外之事。

洪灝憂再大跌衍生問題 被問到人民幣會下試至甚麼水平，他則指難以估計，因為現時人民幣兌每美元已經逼近7.4水平，再大幅貶值會衍生問題。至於近期港元兌人民幣顯著走強，並一度升至逾17年新高，他認為由市民角度出發，北上消費將更為划算；而就基金經理而言，他們已經做了長倉美元及黃金部署，料金價升上每安士3,000美元並無懸念。

如是者，若然人民幣解除所有外匯管制、允許自由浮動，並且乘內銀內險股價韜光養晦之際，大力開放金融業，又能否抗衡「特朗普2.0」貿易戰大升級所帶來的衝擊？樂觀派可能認為，推高匯率之後，以外幣計價的國民平均收入會有所上升，而配合一連串財政刺激措施推出谷大內循環，以及官民企業接連加薪，民眾消費乃至對進口貨品的需求或會重拾動力，甚或降低他們外出旅遊的意願。

准外資涉足銀行機會微 不過，洪認為，內地不會允許人民幣自由浮動，因為會引起軒然大波，觀乎內地現時基金、保險資金等亦已全面開放，唯獨是銀行業仍受保護，所以要放寬銀行業予外資發展的可能性同樣不高。

他又提及，中國應對貿易戰升級可作反擊制裁，包括不出口稀土、外國公司在中國賺錢匯款出境外時要交「出境稅」等，但強調貿易戰之下最終中美兩敗俱傷的機會仍甚高。

再看其他投行展望，美資的花旗最新預期人民幣3個月內將乍現7.7，意味由現水位再跌約5%；渣打則料在岸人民幣年中見7.35，年底反彈至7.2；中金則暫時預測在岸人民幣年中見7.15，及至年底回落至7.25。

面對人民幣走貶預期進一步確立，外管局在近日召開的2025年全國外匯管理工作會議中表示，今年要加力維護外匯市場基本穩定；強化形勢監測研判，完善跨境資金流動監測預警體系，加強外匯市場逆周期調節和預期管理。中國人民銀行2025年工作會議則強調，要實施適度寬鬆貨幣政策，守住不發生系統性金融風險。