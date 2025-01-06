中美貨幣戰 聯匯思蛻變

特朗普恐打港元主意 學者倡研掛一籃子外幣 隨着特朗普本月20日將重返美國白宮主政，市場揣測其將加強打壓中國，在金融領域更有機會將矛頭指向作為國際金融中心的香港。美國潛在的制裁招數包括限制亞洲出口商兌換美元，祭出外匯管制，甚或宣稱與聯繫匯率脫鈎，反正就不讓服務中國資產的香港金融中心好過，並正式從中美貿易戰、科技戰，擴大至開打金融戰。是故，近期商界關於「拆除聯匯」之討論亦轉熱烈，更有建議認為香港可參考新加坡改行浮動匯率制度，即與美元之外的人民幣等一籃子外幣掛鈎，可更貼合中港經濟進一步融合的大趨勢，讓香港貨幣政策更好地服務實體經濟。

籲外儲多元化抗風險 香港聯繫匯率制度已有逾40年歷史，當年有份參與落實聯匯制度，但不願公開名字的英國經濟學家近日接受本報訪問時表示，特朗普的政策有可能導致美元進一步升值和人民幣貶值，對目前港元聯匯制度帶來相當大壓力，一旦中美對抗加劇，香港（外匯）儲備作出某程度多元化或是明智（Sensible）之舉。

不過，他提及，決定放棄這個成功運行幾十年的機制，將是一個重大的變化，故不應輕舉妄動，較好做法是先制訂前瞻計劃，研判浮動匯率的可行性，但實踐方面要留意特朗普如何「出招」才作行動。

事實上，本港10多年前也討論過是否檢討聯繫匯率機制。回顧2012年，金融管理局前高層曾以學者身份發表學術文章，拋出「若然我們接受固定匯率機制在香港行之有效，那麼在時機適當成熟時，港元應否脫離美元，轉而與人民幣掛鈎？」的問題，當年引起社會頗大回響。

該分析提及，在聯匯制度下，香港的貨幣基礎百分之一百由美元資產支援，若政府決定為權衡性貨幣管理鋪路，接受匯率浮動，在清晰界定的貨幣政策目標下，可兌換範圍或可作具實質意義的擴寬（作一次完成或分段進行），甚或完全取消，又或轉為匯率走廊（兌美元、人民幣或成分保密的一籃子貨幣），間歇檢討走廊的闊度、斜度和中心位置。

商界促改革免遭要挾 其實，近幾年中美關係惡化，美國政界開始將目光放在香港身上，國際上對於聯匯制度去向的關注度日高，作為港人與港企，對於手持的港元資產安全性，自然更是高度關切。

近期更有政商界罕有作公開呼籲，港府應研究改革聯匯制度，包括考慮與美元脫鈎，改為讓港元與一籃子貨幣掛鈎，既可令香港「奪回減息振興經濟的主動權」，也可防範特朗普上任後忽然大舉加息，導致香港經濟受損甚至被摧毀。

憂削弱港元角色地位 綜觀外媒論述的觀點，也正中聯匯機制要害，就是特朗普2.0時代下港元可能成為中美的「新戰場」（Fresh Flashpoint），因香港近年積累大量由亞洲出口商存放的美元儲備，一旦這些美元儲備轉換港元，再貸款予亞洲其他國家，變相形成新的信用系統，與美元交易平起平坐，故特朗普有理由先發制人，削弱港元角色及地位。

港府財金官員這些年不斷強調，即使美國採取措施使香港進行美元結算有所不便，當局亦有應對方案，需警惕但不需過慮。事實上，香港是全球第3大美元外匯中心，所服務的不但是港人或個企，而是利用香港資金自由進出以及港元聯匯穩定性進行交易的區內跨國企業和多邊機構等，若然香港市場有波動，不但影響包括美國在內的環球金融市場，也影響持有美元資產的國際投資者信心，理論上各方都會審慎行事。被喻為「狂人」的特朗普會否主動觸動這「燙手山芋」，仍有疑問。

港元匯率面對外來衝擊仍然保持穩定