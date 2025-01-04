券商點股：中國黃金業績續改善

進入2025年，港股仍未能擺脫來回拉扯的運行模式，宜留意19,600點的初部支持能否守穩，如果守不住的話，估計弱勢盤面有再次浮現的機會，而前一級浪底19,054點或將會受考驗。事實上，特朗普將於本月20日正式上任美國總統，隨着時間逐步逼近下，相信市場氣氛也將愈趨觀望謹慎，情況對港股構成壓力。

中國黃金截至2024年9月底9個月業績，淨虧損按年收窄至300萬美元，如單以去年第三季業績來看，公司就錄得2,790萬美元淨利潤。業績出現扭虧為盈的拐點，主要受惠於旗下甲瑪礦的修復重開，以及長山壕礦的全面恢復開採，相信公司已開始進入穩步增長的周期階段。

股價阻力位48元 另一方面，雖然金價在去年第四季創出歷史新高後橫行整固，但是在全球地緣政治局勢不穩、特朗普新政策未明朗，以及中國人民銀行再次增持黃金儲備的情況下，相信黃金作為傳統避險的角色不改，金價總體可以維持向上趨勢。建議可於41元以下買入中國黃金，股價向上阻力位48元，支持位36元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）