專家樓評：申按揭做足準備提防甩轆

2025年樓市發展的預測好淡爭持，有指在減息周期帶動下，樓市會「漸進式復甦」。各大銀行除下調最優惠利率（P息）外，去年第四季起還逐步重推按揭現金回贈，比率為貸款額0.15至0.3%。今年首季有多個大型新盤落成交付，算一算時間，選擇了建築期付款的買家現在是時候先向多間銀行「叩門」申請，又或先做預批以了解自己的收入和財政情況是否符合所有要求。值得留意的是，每年底銀行職員也到了「清假」之時，換言之人手減少下，有些銀行今年初的按揭審批或已出現「塞車」情況。

向多間銀行申請免「塞車」 元朗錦上路站一個大型新盤原定去年10月落成，但發展商年中宣布將關鍵日期推遲至今年3月，不少買家等候收樓期間需在外租住單位，衍生不少額外開支，如今終於準備收樓，可謂鬆一口氣。建期買家的當務之急乃盡早同時向多間銀行提出申請按揭；如果一些買家購入了成交期較短的單位，亦要小心去年底至今年初銀行出現人手較短缺的情況，以防因審批延誤而陷入「甩轆」的尷尬局面。

即使已物色好心儀的銀行遞交申請，亦要留意按揭申請涉及大量證明文件，包括身份證明文件、買賣合約、入息證明，以及信貸報告（由銀行直接向信貸資料服務機構索取）等，要有心理準備一旦銀行要求澄清及提交補充文件的話，又會再衍生額外的時間成本。

延期收樓須補交入息證明 至於申請已獲批的新盤買家，如果項目有延期的情況，要留意高成數按揭的樓花期本身不得多於12個月，如有需要（如關鍵日期延至超出一年後的日子），或需向銀行補交最新入息證明文件續期。近期接觸了一宗個案，客戶本身從事銷售工作，每年年尾為行業淡季，其購入的樓盤延遲收樓，同一時間他在等候期間收入減少，結果當銀行要求他補交最新的入息證明時，發覺其最新收入水平未符合要求，在極匆忙之際找到擔保人才成功為其申請「續命」。

除了收入變動外，延期交樓期間信貸評級的改變也可能會影響按揭申請。買家在正式成交前，切忌因為按揭已獲批而過於「老定」，應避免裸辭，並保持良好的信貸紀錄，以應付突發狀況。萬一「埋門一腳」時申請出岔子，可以尋求專業的按揭代理協助，否則弄至「撻訂」收場的話，其損失可大可小。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣