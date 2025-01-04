銀主拍賣：何文田住宅呎價不足九千拍出

銀主出貨取態積極，何文田私樓同類物業，於拍賣場僅以一口價拍出，呎價九千有找，較估價低逾一成半。

忠誠拍賣昨拍出一項物業，為上述位於太平道的正平大廈中層C室，實用面積約741方呎，內籠裝修新淨企理，以開價約650萬元成交，呎價約8,772元。該行指出，單位估價約780萬元，是次售價較估價低約130萬元或約16.7%。

葵寶大廈減至340萬推 另外，盈置地產將於本月中舉辦今年首場銀主拍賣會，是次推出15項住宅物業，當中佔約7項的開價較之前調減。其中，葵涌葵寶大廈高層連天台兩房單位，單位實用面積約421方呎，天台面積約312方呎，最新推拍價約340萬元，呎價約8,076元，開價較之前減30萬元，劈幅約8.1%。

是次以村屋物業減價幅度較大，其中，元朗八鄉橫台山散村雙號連天台一房戶，單位建築面積約424方呎，天台面積約410方呎，推拍價僅190萬元，呎價約4,481元。該物業之前曾以250萬元拍賣，最新減價60萬元，劈幅約24%。