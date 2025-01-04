二手樓價去年挫6.5% 新界東跌最多

二手樓價指數走勢

樓市撤辣等因素未能扭轉去年樓價下跌局面，代理行一份反映二手住宅價格走勢的指數，全年「埋單」下挫約6.5%，跌幅擴大兼連挫3年。新一年市場蝕讓慘況持續，沙田第一城更接連有兩房業主蝕賣單位，帳面虧損至少「一球」，個別跌價高近25%。

中原城市領先指數最新報137.64點，雖按周升約0.36%，但2024年跌幅仍按年輕微擴大。在3年跌市期間，累計大挫約25.4%，指數仍處逾8年低位，屬2016年9月底水平。

其他主要樓價指數去年同樣報跌。其中，大型單位指數按年跌約8.12%最急，中小型單位跌約6.16%，大型屋苑指數下挫約6.23%。以地區劃分，去年以新界東下跌約8.01%最多，其次為新界西，下跌約6.99%，港島及九龍區分別回落約4.87%及5.62%。

第一城5年蝕130萬 新界東大型屋苑沙田第一城新一年即錄連環蝕讓。美聯黃錦瀚稱，屋苑43座高層F室，實用面積約284方呎，以400萬元易手，呎價約14,085元。原業主於2019年12月以530萬元買入單位，持貨5年多帳面虧損約130萬元，蝕幅約24.5%。利嘉閣郭建民稱，同屋苑32座高層C室以433萬元售出，呎價約13,242元，單位2019年至今貶值約100萬元。

愛海頌賣680萬輸24% 半新盤繼續淪為蝕本貨，香港置業曾家輝稱，長沙灣愛海頌5座中層E室兩房戶，實用面積約507方呎，以680萬元成交，呎價約13,412元。原業主於2020年7月一手入市，現帳輸約216.7萬元，蝕幅約24.2%。消息指，西營盤翰林峰3座低層E室一房戶以700萬元售出，呎價約19,553元。相比2017年一手價大幅貶值約239.45萬元或約25.5%。

美聯張國成稱，元朗朗屏8號1座低層F室三房戶，實用面積約620方呎，業主因移民以約660萬元沽貨，呎價約10,645元，較2016年一手購入價輕微貶值約6.3萬元。

特色單位同樣大跌價，利嘉閣羅富欽稱，粉嶺嘉兆軒連天台單位以705萬元成交，呎價約8,902元，兩年多貶值約173萬元。

此外，利嘉閣稱，假期結束，人流回復正常，50個指標屋苑今、明兩日錄1,035組客戶預約睇樓，按周回升約3%，終止七連跌。