港島豪宅盤新春前開賣

皇都上樓書主打兩房 過往農曆新年前為樓市淡季，今年卻一反常態。兩個港島豪宅盤──北角皇都及香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，均瞄準新春前檔期出擊。同時，兩個新界項目全速推售新一期，屯門黃金海灣第2期珀岸，及將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，昨日同步向傳媒展示全新示範戶，爭相搶佔市場注意力。

先標售24個高層大單位 集團營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，項目有機會農曆新年前推出，首階段計劃先招標推售24伙高層大單位，屬於27樓或以上的三、四房戶型，實用面積由834方呎起，大部分享海景。定價參考港島區豪宅。示範單位今日起開放予VIP客戶優先參觀。

皇都的單位實用面積306至1,522方呎。住宅分布上，劃分兩個區域，27樓以下為SIGNATURE ZONE，涉及288伙，全屬一房戶及兩房戶。27樓及以上為VICTORIA ZONE，涉及100伙，戶型涵蓋一房戶至四房戶。

建灝地產的赤柱黃麻角道ONE STANLEY，昨錄今年首宗成交，以5,254萬元售出花園複式大宅，為第2座地下及1樓A室，實用面積1,826方呎四房戶，呎價約28,773元，買家為專才客。

皇都27樓B1室平面圖