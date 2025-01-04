簡訊一覽
●內媒引述美團(03690)發表的《2024按摩足療產業白皮書》預計，今年內地按摩足療產業市場規模將達7,000億元人民幣，線上用戶佔比將逾43%。去年首11個月，美團共售出足療團購1.5億份，不少商家與美團一起創新團購供給，驅動消費新增長；去年美團上提供閒時單服務的足療商家數量按年增長七成以上。
●信利國際(00732)公布，關於分拆間接全資附屬信利工業（汕尾）在內地獨立上市，按照現行市況作出調整後，董事會決定終止上市輔導備案，並於今年1月3日向中國證監會廣東監管局作出終止申請。
●消息指，商湯科技(00020)計劃減其在新加坡的辦事處規模，從當地市中心的黃金地段星獅大廈（Frasers Tower）約11,000方呎的辦公空間，遷往一個較便宜社區、面積較小的辦公室。
●卓越教育集團(03978)公布，已批准2024年、2025年及2026年3個財政年度的派息計劃。據3年派息計劃，公司擬在未來3年逐步將派息比率提高至上一個財政年度歸屬於公司所有者淨利潤的50%、60%及70%，並通過末期及中期股息分兩次派付。
●美國總統拜登決定，阻止日本製鐵（Nippon Steel）以141億美元收購美國鋼鐵（U.S. Steel）的提議。其發表的聲明指，美國需要代表美國鋼鐵產能主要份額的大公司，繼續領導這場代表美國國家利益的鬥爭。事實上，候任總統特朗普已表明會反對該宗收購，並指會利用稅務優惠及關稅措施來協助美國鋼鐵繼續發展。
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