●美國總統拜登決定，阻止日本製鐵（Nippon Steel）以141億美元收購美國鋼鐵（U.S. Steel）的提議。其發表的聲明指，美國需要代表美國鋼鐵產能主要份額的大公司，繼續領導這場代表美國國家利益的鬥爭。事實上，候任總統特朗普已表明會反對該宗收購，並指會利用稅務優惠及關稅措施來協助美國鋼鐵繼續發展。