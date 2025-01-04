極端天氣致產量降 咖啡豆價近50載高

去年極端天氣令全球多地咖啡豆失收，至年尾輪到越南和洪都拉斯出現相似情況，導致上月咖啡豆期貨價格在2024年最後一個月升至近50年來的新高。以倫敦羅巴斯塔（Robusta）咖啡期貨為例，於去年12月10日創下每噸5,510美元的新高；同日代表阿拉比卡品種的美國C型咖啡期貨亦創每磅347.35美仙新高。

在越南，高溫加上乾旱天氣，還引發了白蚜蟲侵擾，進一步加劇咖啡產量下降。去年首11個月，越南咖啡累計出口近120萬噸，較去年同期下降15.4%。不過，隨着價格一直飆升，去年首11個月，越南咖啡出口額達48.4億美元，按年增32.8%。

不過，洪都拉斯咖啡同期出口就出現數量和總值齊跌的情況，出口量減少14.6%至610萬袋，出口額降11.4%至10.74億美元。主因極端天氣令原來一年開4次花的咖啡植物，減少到一年開一至兩次花，當地農民希望透過改善咖啡豆品種來提升收入。

可可價去年飆近兩倍冠絕 另一農產品期貨─可可，去年價格升幅冠絕所有主要大宗商品，甚至超過美國股市和比特幣的漲幅，價格幾乎上漲兩倍，在上月18日一度飆升至每噸近12,646美元的歷史高位。價格雖然在聖誕節期間回落，但去年尾和今年初又再重拾升軌。

去年價格上升，主要因為佔全球產量近70%的科特迪瓦和加納等主要生產國出現惡劣天氣和農作物疾病，令總體產量下降。除此之外，全球庫存較低、貨運成本飆升等，進一步加劇供應緊張，供應缺口達到47.8萬噸，是60多年來最大。業內人士認為，朱古力生產商應該要協助可可農加大投資，來穩定供應。