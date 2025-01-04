日企舵手料日股今年先跌後破頂

日經平均指數2024年未能企穩在40,000點大關樓上收爐，為此日本傳媒訪問20家日本大企業的會長（董事長）或社長（行政總裁），九成人預測該指數短期會再回調，惟今年仍能破頂，亦即「先低後高」。這18人對低位預測之中位數為37,000點，壓倒性地估計今年首季見底；高位預測的中位數則為44,750點，即今年續漲12.17%，大部分估計今年末季出現。

最牛末季睇48500點 大好友中，以SMBC日興證券社長吉岡秀二、地產商三菱地所的社長中島篤最「牛」，分別預計第四季高見48,500點和48,000點，而最保守的是NITORI社長似鳥昭雄，其高位預測僅41,000點，首選股亦比較獨特—任天堂。NITORI正是早前進軍香港的家品店。

他們看好日股的邏輯並無新意，大概都是國內外經濟景氣利好業績、日本加息利好銀行股等。房屋承建龍頭大和房屋工業社長芳井敬一稱，工資確實在上升，上市公司業績可望在內需推動下保持堅挺，訪日購買力是另一股東風。

然而，對日股今季表現最謹慎者恰好也是吉岡和中島，中島的全年低位預測只有35,000點，跟信越化學工業社長齊藤恭彥相同。不過，齊藤更淡，因為他與「股神愛股」伊藤忠商事的會長岡藤正廣，是覺得日股今年「先高後低」僅有的兩名受訪者。

心水股揀伊藤忠信越 岡藤估計，日經指數6月上試43,000點後，隨着特朗普關稅戰升級的壞影響浮現，12月回落至36,000點。有趣的是，伊藤忠乃20名商界領袖中最多人看好的股票，大和證券社長荻野明彥推介商社的理由是「特朗普上場後美國經濟底氣十足」（他料日經指數12月上試45,000點）。

齊藤打骰的信越化學也是眾人的心水，因為該企是全球最大的晶圓供應商，沒有晶圓就沒有晶片，邏輯就像岡藤列味之素為心水（味之素並非一家單純的調味料公司，半導體材料部門亦實力雄厚）。然而，信越化學的得票不及日立和大金；日立受捧的原因是人工智能（AI）耗電量驚人，其配電設備可望大派用場。