交付量遜預期 券商籲減持Tesla

滙豐指股價欠基本面支撐 Tesla上季交付量49.5萬輛，按年上升2.3%，但遜市場預期的50.4萬輛；全年則交付近179萬部，按年減少1.1%，首錄年度下跌。

摩根士丹利認為，其交付量遜預期，反映公司正在銷售相對較舊型號，加上今年上半年公司應該會推出新款Model Y，都抵銷之前預售及促銷的努力。滙豐環球研究指出，近期Tesla股價的反彈未有基本面支持，維持集團的「減持」評級，目標價140美元。

Tesla創始人馬斯克早前預告，今年上半年將推出一款價格更易負擔的型號，將可推動銷售增長兩至三成。不過，Tesla今年的前景還有美國候任總統特朗普在政策上的影響，特朗普一直不喜歡對電動車提供稅務補貼，馬斯克亦認為短期會對公司有影響，但其他車廠所受影響更大。

美國現行政策下，Tesla部分車款繼續有稅務優惠，Cybertruck今年首次有資格獲得最高7,500美元的美國稅收抵免，估計將有利需求。另外，特朗普上場後，市場更觀望自動駕駛等新技術監管會否放鬆，估計亦可以加快Tesla的研發及變現進度。