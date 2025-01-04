美製造業PMI勝預期 道指高開三百

美國ISM製造業採購經理指數（PMI）去年12月升0.9個百分點至49.3，雖未重上50的盛衰分界線，但勝市場預期，新訂單指數報升至52.5，用工指數卻跌至45.3，遠遜預期。美股3大指數周五早段做好，道指升303點，報42,695點；標指升49點，報5,918點；以科技股為主的納指升244點，報19,525點。

大行憂標指今年調整15% 美股今年首個交易日亦出師不利。摩根資產管理策略師Michael Cembalest指出，美股過去兩年俱漲超過20%，1871年以來僅出現過10次，一旦特朗普「講口齒」地驅逐非法移民和加徵關稅等，標指今年恐在「某個時間點」調整10至15%。

Cembalest不是完全看淡美股，也相信美股年底應該會高過年初，但提醒投資者須持有足夠的流動性應對大市潛在波動，並緊盯10年期美國國債孳息率的走勢。如果顯著超過5厘並維持高位，就反映經濟狀況出現嚴重問題，但如果放寬監管、減稅對經濟的推動作用，抵銷到勞動力減少和巨額財赤透過刺激通脹所帶來的負面影響，債息應能保持在4.5至5厘之間。10年期債息周五反覆，報4.557厘。

爭議不絕的「特式經濟學」另一重要主張乃全力開採美國國內石化能源，降低能源價格和通脹。達拉斯聯儲銀行調查顯示，過百家德州、路易斯安那州和新墨西哥州（均為主要產油區）的美國能源企業高層相信，特朗普重返白宮後，於聯邦領地鑽探的審批得以加快。

美企料紐油年底見71美元 綜合而言，他們預料紐約期油今年底前平均處於每桶71美元，氣價預測則為每百萬英熱單位3.19美元，比上月的3.01美元略高。

電力股繼續受追捧，Constellation Energy（CEG）繼周四飆升逾8%後，周五早段繼續揚4.41%。CEG與管理聯邦部門建物業的美國聯邦總務署（GSA）簽訂一份破天荒價值10億美元的合約，由4月起10年內向當局供應超過100億度核電。

乍看之下，這批電量連中電去年首9個月的商業用電都不及，但看點在於GSA代表政府「搶電」，官方理由是人工智能（AI）和數據中心用電量暴漲，未來電價充滿不確定性，有必要提早為政府鎖定電力成本。

另外，Meta繼續向新政府靠攏，委任共和黨籍的前白宮副幕僚長卡普蘭（Joel Kaplan）接替英國前副首相紀理歷，出任全球事務總裁。Meta曾升1.71%。