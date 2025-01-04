亞太或減息撐經濟

摩根資管：受制多項風險 降幅速度未明 新年伊始，市場高度關注2025年全球經濟表現，尤其是今年美國政府換屆，被稱為「狂人」的特朗普即將重返白宮，勢必令全球貿易戰升溫，美元持續強勢亦不利亞洲及新興市場表現。摩根資產管理國際流動性基金管理主管Aidan Shevlin表示，亞太地區今年利率前景將受到地緣政治風險、貿易緊張局勢升級、聯儲局政策，以及地區因素如國內經濟狀況和中國刺激措施的有效性等影響。在充滿不確定性和波動性的時期，現金投資者必須繼續關注3大核心投資原則，就是流動性、安全性和收益。

Shevlin指出，通脹放緩使得一些亞太地區中央銀行開始降息以支持經濟增長。然而，減息的速度和幅度仍不確定，因為央行努力在減少貨幣政策限制性與確保通脹可持續恢復至目標水平之間取得平衡。雖然他認為，區內利率可能已見頂，但仍處於高位，市場波動性仍然較高之下，高實際收益率和波動的利率凸顯了貨幣市場和超短期策略的優勢。

內地幣策轉鬆推低收益 針對地區內各央行，Shevlin指中國經濟高速增長時代已經結束，經濟面臨房地產低迷、消費者信心低迷等周期性與結構因素，最近的政策措施代表了重大的政策推動，但似乎旨在穩定而不是重振增長。隨着中國人民銀行貨幣政策從「穩健」轉向「適度寬鬆」，今年可能進一步減息，並將短期收益率推至新低。

香港方面，他稱，儘管貿易、服務和旅遊業等關鍵需求驅動因素仍然疲軟，但通脹依然溫和，經濟增長有所改善。可幸港元與美元掛鈎的聯繫匯率意味着本地香港銀行同業拆息（HIBOR）利率將跟隨美國孳息率走低，支撐房地產市場和國內需求，但這也意味着減息與否得看聯儲局決定。

預期日央行進一步加息 日本央行去年兩度加息至17年來的高位0.25厘，在經濟增長改善、通脹上升和工資增長落後之下，導致生活成本危機，這表明今年日本央行可能會進一步加息，儘管國內政治不確定性可能導致貨幣政策調整延遲。澳洲方面，料澳洲央行的減息幅度也會較小，首次降息要到今年第二季才會發生。

不過，滙豐環球私人銀行及財富管理中國首席投資總監匡正對亞洲市場頗為樂觀，他預計印度和東盟國家經濟將保持強勁增長，加上中國不斷加大刺激經濟的政策措施力度，今年亞洲（除日本以外）的經濟增長預計將保持在4.4%的水平，遠高於2.6%的全球平均預期增長率，直言聯儲局的寬鬆周期，也將為亞洲央行提供降息空間，有望進一步增強亞洲股市的吸引力。

提及亞洲，適逢今年1月是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）迎來生效實施3周年，亞洲開發銀行研究顯示，到2030年，RCEP將為區域內國家帶來2,450億美元經濟增長，創造280萬個就業崗位。中國官方稱，中國既是RCEP最大經濟體，將續全面高質量實施RCEP，推動亞太地區自由貿易提質升級，實現共同發展繁榮。