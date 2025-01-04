摩通：領展受惠日用品零售改善

然而，該行提醒，領展股價的主要驅動因素仍是美國10年期國債孳息率的變動。因此美國聯儲局更為鷹派的立場，可能會在短期對領展股價構成壓力，但日用品零售的持續改善至少可緩解市場對領展業績的擔憂，並對下行股價提供支撐。該行給予領展「增持」投資評級，目標價43元。該房託基金昨日升0.91%至33.1元收市。