摩通：領展受惠日用品零售改善
本港零售寒冬遲遲未完，日前公布的去年11月本地零售銷貨值按年跌7.3%，顯著遜市場預期的跌3.4%。展望未來，投資銀行摩根大通認為，由於港元隨美元走強，且上月訪港遊客人數沒顯著改善，預計本港零售表現不佳的情況或會持續；惟日用品零售額或會在今年第二季度錄按年溫和增長，這將對本地社區商場大業主領展房產基金(00823)有利。
然而，該行提醒，領展股價的主要驅動因素仍是美國10年期國債孳息率的變動。因此美國聯儲局更為鷹派的立場，可能會在短期對領展股價構成壓力，但日用品零售的持續改善至少可緩解市場對領展業績的擔憂，並對下行股價提供支撐。該行給予領展「增持」投資評級，目標價43元。該房託基金昨日升0.91%至33.1元收市。
不過，作為奢侈品商場收租股代表的九龍倉置業(01997)被摩通唱淡，認為其表現將會持續不佳，直到非必需品零售銷售出現顯著反彈，故給予該股「減持」評級，目標價17元。該股昨日平收於19.52元。
大摩予增持評級
另一投行摩根士丹利則預計，本港今年零售銷售將再下跌5%。這令九龍倉置業、領展及希慎興業(00014)股價持續受壓。在這3股中，該行偏好領展，認為盈利和股息前景較穩定，給予「增持」評級，目標價41元。
此外，服裝零售商包浩斯國際(00483)公布，在截至去年底止的9個月，集團同店銷售按年增長2%，當中香港同店銷售升2%，澳門同店銷售升3%。單計去年底止季度，集團同店銷售按年增長10%，港澳兩地分別增長11%和7%。於去年底，集團經營店舖數目為34間，較去年3月底增加一間。
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