定息按揭兩月零申請 港銀叫停計劃

港元拆息（Hibor）持續回落，有提供定息樓宇按揭的大型本地銀行亦叫停計劃，據悉，滙豐和中銀香港的定息計劃申請由2024年12月31日結束後，並沒有將計劃延期。有分析認為，由於申請人數偏低，加上港息下調速度快過預期，使銀行覺得無延續計劃的必要性。

中原按揭董事總經理王美鳳引述金管局數據指，自去年9月銀行推出定按後，10月份新批按揭定按比例由零升至1.8%，惟11月已回落至0.9%。據該行資料，11月至12月份期間，已再沒有客戶申請定按計劃。

她解釋，銀行去年回調港元最優惠利率（P）早於市場預期，令市場實際按息由4.125厘已降至3.5厘，與定息利率進一步收窄，市場預期減息周期將會持續，用戶感覺定息按揭或會抹煞未來的減息效果。

無現金回贈欠吸引 另外，定息按揭沒有提供現金回贈，近月不少銀行稍為上調現金回贈到0.3至0.8%，變相令H按的首年淨按息在計及回贈後推低到3.2厘至2.7厘不等。H按同時提供「按揭存款相連戶口」，用戶可透過高存息抵銷按揭利息支出，變相再推低淨按揭利息；定按則無相關安排或使吸引力減低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明直言，銀行推定息計劃屬「試水溫」性質，但礙於成本過高使計劃無法持續。有別於外國主流選用定息按揭，以減少不確定性，不過香港物業的流動性較高、容易轉手，且港人薪金較穩定，因此定息計劃難以流行。

一個月拆息連跌3日 新一年港元拆息連續兩日全線下跌，昨日隔夜息再跌10點子至4.02厘；與樓按相關的一個月拆息亦連跌3天，報4.15厘，續創逾一個月新低。