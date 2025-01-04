投行估內房首季銷售存壓力 新盤較弱

再有投資銀行唱淡今年內地樓市。摩根士丹利發表研究報告稱，在政策影響減弱之下，內地主要城市去年12月二手房價一如預期轉弱，結束對上連續兩個月的升勢，且考慮到放盤量略為增加，以及季節性因素影響，預測今年首季內地住宅銷售可能面臨下行壓力。

該行認為，由於二手樓價更具競爭力，二手房銷售表現會持續優於一手的銷售表現。至於未來住宅銷售的復甦步伐能否持續，大摩相信仍要取決於已公布的政策如何快速協調和落地，以及當局可否為政策的推展提供充足資金，從而強化市場信心。此前花旗預期，今年內房銷售會按年跌23%。

建銀國際的報告指則，去年內房銷售額下跌30%，跌幅較2023年的20%擴大。不過，去年第四季度顯現出市場穩定的動力，並且提到今年政策以穩定房地產市場為首要任務。

按開發商類型區分，該行認為，國企表現優於民企，國企開發商上月銷售額按年增長35%，但民企開發商下降22%。這種差距的原因包括2023年12月國企基數較低、國企進行相對積極的土地儲備補充。

政策方面，深圳存量公積金貸款利率正式下調。按照規定，去年5月18日前發放的住房公積金個人住房貸款，於今年起開始，按相應首套、二套利率調整。對於首套房而言，5年以下貸款利率為2.35厘，5年以上貸款利率為2.85厘。