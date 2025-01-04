滬綜周挫半成 深創板累瀉8.5%

A股3大指數延續2024年收爐日的弱勢，跌跌不休，連跌3個交易日。昨日滬綜指再挫1.57%，收報3,211點，全周急跌5.55%，深成指亦累跌7.16%，雙雙創去年2月初之後最大單周跌幅，深圳創業板指數一周更暴瀉8.57%，刷新逾3年的最大單周跌勢。

深成指周五失守一萬點大關，全日跌1.89%至9,897點收市，與滬綜指均創去年10月中之後收市新低，創板指亦挫2.16%至2,015點，為去年9月底收市低位。昨日成交萎縮，滬深兩市主板成交額1.26萬億元（人民幣‧下同），按日縮減約9%。

人行下階段擇機降準減息 即使A股貴州茅台料去年收入及利潤符合公司預期，分別為1,738億元及857億元，按年增15.44%及14.67%，但股價昨仍微跌0.87%。公司指，茅台酒去年的營業收入佔約1,458億元，據券商推算按年增15.18%，單計第四季增速則為13.62%，算是平穩增長。

瑞銀全球財富管理表示，消費疲弱且即將上任的美國總統特朗普威脅提高關稅，股市波動性預計將上升，中國股票投資者應保持防守之勢。外媒引述瑞銀全球財富管理大中華區股票主管李智穎指，中方已表現出提供更多財政刺激措施以抵銷關稅影響的意願，惟投資者始終擔心當局施政反應的速度及積極性。

上周五召開第四季例會的人行貨幣政策委員會承認，外部環境變化帶來的不利影響加深，內地經濟面臨國內需求不足、風險隱患仍較多等困難和挑戰，要加大貨幣財政政策協同配合，維持經濟穩定增長和物價整體穩定。

該會議已研究下階段貨幣政策主要思路，明確建議增加貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性，據中外經濟金融情勢及金融市場運作情況，擇機降準降息。深化金融結構改革工作方面，則用好證券、基金、保險公司互換便利性，和股票回購增持再貸款等新設立工具，維護資本市場穩定。