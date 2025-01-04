人幣兌每美元穿7.3 創14月低

內地增發超長期特別國債 支持兩重建設 上月的政治局會議部署今年要「實施更加積極有為的宏觀政策」，但具體措施仍在瞎子摸象階段，國家發改委副秘書長袁達昨日則提到，今年將大幅增加超長期特別國債資金規模，推動更多投資去支撐宏觀經濟。可以肯定，由於發債必須有充裕的流動性吸收，中國人民銀行亦開腔今年勢將減息，在岸人民幣兌每美元昨日收市失守7.3大關，收報7.3093，不但按日跌99點子，更創14個月新低；離岸人民幣則低見7.3603兌每美元，每百港元高見94.63元（人民幣‧下同），這個趨勢發展下去，人民幣與港元重回一兌一，似乎並非沒可能！

國務院新聞辦公室召開今年首場經濟相關的記者會。袁達表示，今年會大幅增發超長期特別國債，更大力度支持「兩重」建設（重大戰略實施和重點領域安全能力建設）。

發改委副主任趙辰昕稱，2024年的7,000億元超長期特別國債支持的專案已基本全部開工，完成投資超過1.2萬億元，本年約1,000億元專案清單也已提前下達。袁達稱，不日將再下達一批項目清單，推動盡快形成實物工作量，並要改良機制去提高投資效益。

渣打料華發債激增38% 政府加緊發債的背景無非是賣地收入近年插水、經濟欠佳影響稅收。渣打銀行相信，地方政府融資平台（LGFV，城投公司）再融資壓力將大為緩和，但全國公共債券（中央及地方）發行淨額將暴增38%至15.6萬億元，按照當局今年經濟增長目標再定於5%的假設，這筆巨款相當於國內生產總值（GDP）的11%。

該行推算，內地今年要發行特別國債3萬億元，用途除了袁達所講的建設，就是給國有大行補充資本，況且中央政府本身的赤字率可能升至GDP的4%，地方政府又要做新一輪債務置換，過程會延長政府部門債券的整體年期（長命債長命還）。債券供應增加理應會推高債息，但內地情況不同，充其量只是減慢債息的跌勢，因為息口本身在跌，預計年底再降到1.4至1.5厘。

10年期債息失守1.6厘 孳息率跌勢減慢一大原因是現在已經跌得極低。中國10年期國債孳息率昨日跌穿1.6厘，以1.588厘刷新歷史低位，30年期孳息率亦創新低，低見1.807厘，30年期國債期貨價格亦首度突破120元，盤中曾漲0.9%。市傳人行昨午再度約談買債特別積極的金融機構，但有基金經理坦言「車雖擁擠，但不斷有人上，卻沒人敢下車」。

事實上，人行回覆外媒查詢時也表明，今年應該會在「適當時候」將利率從目前的1.5厘降低（這裏指當前的政策利率——7天逆回購利率），幣策調控亦會更着重「利率的調整」，改善市場化利率的形成和傳導作用。市場把此話解讀成人行的幣策框架與歐美和日本看齊，但由於幣策講求央行對外溝通去影響市場預測，繼而經濟活動，改革利率政策也得建立制度，例如定期且公開的議息會議。

離岸人民幣走勢疲弱