布魯可孖展超購4440倍歷來第4多
本港現時有8隻新股同步招股，其中收入主要來自Ultraman（鹹蛋超人）IP（知識產權）產品銷售、屬拼搭角色類玩具生產商的布魯可(00325)招股期間散戶認購情緒持續高漲。綜合券商數據，按日進帳1,055.64億元，累計為其借出逾6,484.79億元孖展額，公開發售超額認購4,440.63倍。
老鄉雞申港上市
其他新股上市進程方面，內地最大中式快餐品牌老鄉雞（前稱「肥西老母雞」，2003年於合肥肥西縣開業）也遞交上市申請，中金及海通國際為聯席保薦人。
其初步招股文件顯示，老鄉雞截至去年9月底止9個月純利3.67億元（人民幣‧下同），按年升3.36%；收入有46.78億元，升11.86%；毛利率為23.5%。
期內該企餐廳數量有1,404間，直營店單店日均銷售額為15,959.8元，加盟店單店日均銷售額為12,480.4元，兩者按年同樣微升約4.4%；上市集資所得將用於加強一體化供應鏈、擴大門店網絡、擴大地理覆蓋範圍及加深市場滲透；提升訊息技術能力及升級智能設備及數碼化系統等。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：