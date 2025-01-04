布魯可孖展超購4440倍歷來第4多

其他新股上市進程方面，內地最大中式快餐品牌老鄉雞（前稱「肥西老母雞」，2003年於合肥肥西縣開業）也遞交上市申請，中金及海通國際為聯席保薦人。

期內該企餐廳數量有1,404間，直營店單店日均銷售額為15,959.8元，加盟店單店日均銷售額為12,480.4元，兩者按年同樣微升約4.4%；上市集資所得將用於加強一體化供應鏈、擴大門店網絡、擴大地理覆蓋範圍及加深市場滲透；提升訊息技術能力及升級智能設備及數碼化系統等。