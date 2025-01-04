去年積金人均賺近2.3萬 疫後最勁

2024年強積金回報是自2020年疫情之後表現最勁的一年。強積金顧問公司GUM公布，截至去年12月27日，GUM強積金綜合指數漲9.3%，人均賺22,869元。不過，單計去年12月份，由於美股出現回吐，故連累強積金期內微跌0.3%，人均蝕874元。

美股基金回報23%居首 按各大投資組別劃分，去年全年以美股及日股表現較佳，回報分別有23.2%及20.4%。另香港股票基金（追蹤指數）、大中華股票基金及環球股票基金，分別錄得20%、16.2%及15.3%的升幅。

資金流方面，截至去年11月，強積金基金淨轉換額高達463億元，按年增38.8%，反映成員愈趨積極主動管理強積金。其中，美股基金共有178.32億元泊入，佔總轉換金額38%，另俗稱「懶人基金」的「預設投資策略──核心累積基金」以及保守基金，分別流入78.18億元及69.82億元。

另邊廂，港股基金及其追蹤指數基金分別流出91.39億元和72.48億元，混合資產基金亦流出82.37億元。

展望今年強積金表現，GUM常務董事陳銳隆預期，上半年有機會錄4至5%升幅，主要視乎地緣政治以及中國經濟活動表現如何而定。

GUM料港股上半年升5% 他們又建議，高風險投資者可以留意美股及港股。美股方面，他們估計標普500指數上半年或有約10%升幅，主因美國10年期國債孳息率現時在4.5厘，再配合今年聯儲局減息兩次，即意味息率或跌至4厘，若以傳統智慧推算（即100除4），代表標指市盈率可見25倍，較現水平23倍仍有上升空間。

此外，回顧特朗普上次上場的首6個月，美股亦錄得逾一成升幅，加上今次其內閣組班進度已經近乎完成，美元持續強勢，反映企業持續將資金回流至美國，故估計上半年美股仍是投資首選。

港股方面，他指期內或錄半成增長，市況較為波動，主因去年內地公布的10萬億元人民幣發債規模，跟省級及房地產合共超過100萬億元人民幣的債務，仍有一大段距離，金額未達預期。不過，由於接下來3、4月將舉行兩會，當中或有措施推出，故港股或有上升空間。另GUM預期，受惠出口強勁，內地去年第四季經濟增速料有5.4至5.5%。

強積金市場整體表現及人均回報