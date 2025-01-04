恒指周挫330 騰訊年斥1120億回購

港股昨日止跌回升，收報19,760點，升136點或0.7%；全周計仍跌330點或1.64%。大市昨日高開85點後，一度升268點，惟其後升幅又收窄至10點，午後才略為重拾動力，全日成交有1,603億元，北水淨流入超過92億元，是兩星期最多。