恒指周挫330 騰訊年斥1120億回購
港股昨日止跌回升，收報19,760點，升136點或0.7%；全周計仍跌330點或1.64%。大市昨日高開85點後，一度升268點，惟其後升幅又收窄至10點，午後才略為重拾動力，全日成交有1,603億元，北水淨流入超過92億元，是兩星期最多。
港匯持續回落，周五重返7.78兌每美元，皆因美元持續強勢，美匯指數自2022年11月後再度升穿109。
阿里餘1614億額度
內地科網巨擘騰訊控股(00700)跌0.43%，報414.2元。該企昨公布同日斥資約7.01億元回購169萬股，回購價介乎411.2至418.6元。另有數據顯示，騰訊去年全年合共進行129次回購，涉3.07億股，總額1,120億元，回購平均價約每股364.5元。截至2024年底，騰訊總股本下降至92.2億股，是10年來最低水平。
高盛薦買順豐 睇51元
另一科企阿里巴巴(09988)收市升1.59%，報82.6元。該企公布，去年全年累計投入160億美元（約1,248億港元）回購股份，截至12月底，流通的普通股為185.17億股（相當於23.15億股美國存託股）。單計第四季，回購金額則為13億美元，回購總計1.19億股普通股（相當於1,500萬股美國存託股）。另阿里還有207億美元（約1,614億港元）可用於股份回購，有效期至2027年3月。
此外，高盛發表報告，予順豐控股(06936)「買入」的投資評級，目標價51元。該行認為，順豐有能力捕捉不斷增長的亞洲速遞市場及綜合物流機會；又認為該股估值不高，成本優化效益持續釋放。該股昨日收報34.45元，升3.29%。
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