小米股價新高 市值突破九千億

新機首日銷量為上代兩倍 近日國際品牌的內地手機迎來降價消息，據內媒報道，小米旗下發布逾年的智能手機小米14系列售價早於上月調整。跨年做直播的小米董事長雷軍即使心繫造車，也不忘介紹今年發表的首款智能手機Redmi Turbo 4。該手機採用聯發科最新的天璣8400-Ultra處理器，搭載6,550mAh大電量小米金沙江電池，售價1,999元人民幣起。總裁盧偉冰昨指，Turbo 4首日銷量為上一代的220%。

投行德意志銀行在報告指，上月小米電動車銷量逾2.5萬輛，創下新高並超出預期，預料今年銷量可能保持強勁。該行提到，由於積壓訂單和新車型推出，小米電動車在今年將面臨供應短缺，惟考慮到小米在北京新工廠的建設，今年的交付指引存在上調可能，該行維持對小米股份「買入」評級，目標價為43元。

內地乘聯會在社交平台公眾號發文稱，據初步數據綜合預估，上月內地新能源乘用車廠商批發銷量150萬輛，按年增35%，按月亦升5%。汽車市場延續第三季以來的高景氣度，因報廢更新與置換更新政策效果持續釋放，惟提及行業恐面臨春節前的負增長壓力。

小米股價走勢