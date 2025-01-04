內地送大禮 補貼谷消費

換新手機平板可享 受惠股狂歡急漲 國家發改委在2025年打頭陣谷消費！中央政府上月列明把「大力提振消費」作為今年重點任務之後，發改委曾揚言會全方位擴內需，果然在新一年首周隨即為消費者「送大禮」，預告換新手機及平板電腦有補貼，又會適當提高養老金等。早已預估手機為消費品「以舊換新」下輪補貼對象的投資銀行摩根士丹利預料，消費補貼將成為智能手機代工廠和供應鏈公司的短期正面催化劑。

發改委：4方面加力施策 為消費寒潮送暖，亦要民眾消費意欲有所增強才能成事。深明此理的發改委打算以實招結合促消費和惠民生，副秘書長肖渭明昨指，今年將在4方面加力施策，首要促進居民增收減負，開展大規模職業技能培訓，支持更多的勞動者以技能提升帶動崗位收入提升。同時，適當提高退休人員基本養老金和城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準。

發改委另一位副秘書長袁達表明，今年將加力擴圍實施「兩新」政策（大規模設備更新、消費品「以舊換新」）。除了擴大設備更新的支援範圍，以及對3類數碼產品給予補貼外，亦會提升標準，進一步提高新能源城市公共汽車及動力電池更新、農機報廢更新補貼標準，並加大家裝消費品換新的支持力度，也降低企業墊資和經營壓力，簡化補貼流程等。當局將盡快公布今年加力擴圍實施「兩新」政策的具體方案。

他更強調，有信心高品質完成「十四五」（第14個5年計劃）目標，而今年經濟增長目標的考慮因素，既要兼顧實際需要，也要做好與中長期規劃銜接。當中，市場關注的宏觀政策實施上，還有充足的空間，可為實現目標提供有力支撐。據介紹，發改委將重點做好的6大重點工作，包括推動房地產市場止跌回穩，持續提振資本市場等。

儘管中國信通院昨公布，內地去年11月市場手機出貨量僅2,960.6萬部，按年轉跌5.1%，其中，5G手機佔2,731.9萬部，按年升幅收窄至0.8%，但5G手機佔整體出貨量的比例進一步升至92.3%，且按月再漲2.23%，創下2023年9月後單月出貨量最多。大摩亦指，今次內地延續消費補貼，相信不少手機相關股可能成為主要受惠者。

渣打調高華年度GDP預測 中央刺激內需的新政背後，或與近日出爐的上月製造業採購指標反映內需不振有關。不過，渣打發表報告指出，去年12月內地官方製造業採購經理指數（PMI）雖然放緩至50.1，但第四季的官方製造業和非製造業PMI平均值均在50或以上的擴張水平，前者更是2023年第一季以來首次重返擴張區間。該行繼而上調2024年第四季內地國內生產總值（GDP）增長預測，由原本估按年增4.8%上調至增5.3%，全年增長預測亦由4.8%上調至5%。

發改委經濟政策重點 內地手機相關股昨受捧