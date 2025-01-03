專家樓評：金管新招救建築期樓花買家

去年香港金融管理局向銀行發出指引，2021至2023年期間以建築期付款計劃（建期）購買自用樓花物業的買家，按揭成數由最高七成放寬至最高八成，同時上調「供款與入息比率」上限，由最高五成調升至最高六成。

新安排是為協助早年在樓價高位購買樓花物業，並選用建期付款的買家，解決因現時樓價回調，而未能額外籌措首期上會的問題。近年經濟未完全復甦，有買家或因收入有所下降，申請按揭時未能通過銀行入息要求，放寬供款入息比率上限便可助買家更易達到入息門檻。

按揭可借八成助上會 自新措施推出後，發現有些人誤以為可以成交價或合約價申請最高八成按揭。在此釐清，銀行仍是以上會時的最新估價審批按揭。簡單舉例，買家以1,000萬元購入一個物業，現時上會申請按揭時，銀行為物業進行估價，物業最新估值只有900萬元，因銀行一般最多只可批出七成按揭，貸款額便由最多700萬元（1,000萬元x70%）下跌至630萬元（900萬元x70%），變相買家需要額外補70萬元差價。新措施推出後，銀行按揭成數上限放寬至最高八成，即買家毋須額外補差價便可上會。不過，買家是否要抬錢上會，亦要視乎買家需要借的成數以及物業最新估值跌幅而定。

另外，雖然銀行放寬了按揭成數及「供款與入息比率」要求，但基於風險管理，銀行審批按揭時，有機會輕微上調按揭利率，但相關細節仍有待銀行釐清。有意選用新措施的買家，建議應先向銀行或大型專業按揭中介了解及查詢再作決定。

最後，建議有意置業人士的財政預算要鬆動，應先審視自身供款及承受風險的能力，按揭成數避免「借太盡」，並預留多些資金，令前期開支更鬆動，以應對未來不確定的風險。首置人士在有限能力下，可先向碼數較細的中小型單位入手，如日後有需要才考慮轉換更大的單位。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦