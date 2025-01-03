股市估市：新一年中港股市靜待轉機

總結2024年，港股在最後一個交易日即使只有半日市，最終仍能以20,059點收市，總結全年共升3,012點，擺脫4年持續下跌的局面，總算有所交代。可惜中港股市2025年開局失利，A股3大指數全線下挫，恒生指數亦大跌436點，收報19,623點。

小米業務前景有可為 小米去年全年股價累升超過1.2倍，能在逆境中突圍，可見其付出努力。倘若內地經濟持續改善，相信未來前景仍有可為。

至於內地股市始終未能擺脫弱勢，未能承接中央於去年9月下旬使出的「組合拳」救市措施帶來的升勢，回落速度比港股還要快的原因，相信是人民幣匯價在去年第四季持續疲弱，導致「組合拳」措施所提及的「穩股市、穩樓市」來刺激資本市場，未能達到預期成效所致。即使中國人民銀行過去一年持續強勢進行維穩匯價，但人民幣仍處極度疲弱水平。

港交所首季值得留意 與此同時，美國因踏入更換總統周期，美元在第四季再度轉強，令人民幣匯率反彈乏力，與美元掛鈎的港元當然亦是強勢，每百港元兌人民幣更一度升穿94元，人民幣匯率屬2007年12月低位的水平。在港匯強勁下，久違的港元利息再度抽升，因而令外間預料近期港元兌人民幣仍會在93.46至95.24元之間徘徊，此水平來說，相信對北上消費人士屬天大喜訊，但對在港從事飲食及零售的商家，相信則是「笑唔出」！

不過，值得慶幸的是，2024年人民幣兌每美元中間價僅累計跌1.49%，雖然是持續3年回落，但跌幅較之前兩年進一步收窄，彰顯中央已盡全力維持人民幣匯價，相信有利海外投資者未來增持人民幣產品的可能，長遠而言更有利經濟復甦。

耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬