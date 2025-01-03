宏觀視野：內地釋放住房需求盼穩樓市

內地住建部主管的媒體表示，穩住一、二線熱點城市的商品房交易，就能穩定全國樓市，至於三、四線城市經過幾年的調整後跌幅已大幅收窄，而匯總一手房及二手房的情況，全國房地產已止跌回穩。不過，仍要促使剛性和改善性住房需求釋放，推動就業和收入增加，緩解開發商的資金鏈情況，增量政策落地，如城中村改造、存量盤活等，才能逐步使房地產市場回升。

2024年內房企業的銷售普遍錄得下跌。據國統局的統計，去年首11個月全國房地產開發投資按年跌10.4%至9.36萬億元（人民幣‧下同），其中住宅投資按年降10.5%至7.12萬億元。去年首11個月，新建商品房銷售額按年減少19.2%至8.51萬億元，其中住宅銷售額按年下跌兩成。

改善經濟 提振入市信心 由此可見，市場信心及購買力仍然不足，由於經濟復甦情況未如預期中快，買樓意欲及居民可承擔能力下降，而內房企業的債務高企，資金鏈緊張，導致房企未能積極投地開發。此外，內房庫存較多，市場擔心樓價後市走勢，因此投資需求亦顯著下降。

雖然房地產市場走勢仍然較弱，但內地持續推出措施支持樓市發展，去年10月、11月全國新建商品房交易網簽面積連續兩個月按年及按月錄得增長，內地房地產市場出現止跌回穩迹象。而全國住房城鄉建設工作會議提出今年全國住建工作的5項重點任務，包括持續用力推動房地產市場止跌回穩、推動構建房地產發展新模式、大力實施城市更新、打造中國建造升級版，以及建設安全、舒適、綠色、智慧的好房子。

其中提到的持續推動房地產市場止跌回穩，相信是重點任務，並指出要着力釋放需求，將存量政策及增長政策落實到位，加力實施城中村和危舊房改造等，以支持樓市發展。展望未來，若內地的樓市政策能切實落地，並加快穩定經濟增速，相信內地房地產市場有望見底並逐步回升。

獨立股評人 陳鳳珠