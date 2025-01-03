一手新年即搶客

傲華減價三成重推 新一年新盤市場旋即掀起搶客戰，並由港島區單幢盤劈價揭開序幕。其中，筲箕灣項目以現樓形式重啟銷售，昨更新價單大幅下調30伙售價，部分減幅逾三成，開放式單位折實售價335.1萬元起。屯門掃管笏及將軍澳日出康城項目，昨日均有最新期數上載樓書，並同步部署下周開價。

協成行發展的筲箕灣傲華昨更新第1號價單，提供50伙開放式至兩房戶，實用面積220至456方呎。當中30伙售價下調，分布於A、C及E室，減幅約20.1至約31.6%，最高折扣維持9%。

更新後售價及呎價最低均為5樓C室，實用面積220方呎，折實呎價約15,232元，為減幅最大，折實售價較之前調低154.9萬元。今批的C及G室買家可額外享3.8萬元家具折扣。

或新春前發售 整批單位最新折實平均呎價約19,544元，撇除未有更改售價的F及G室，該30伙減價戶平均呎價約17,171元。該盤曾於去年6月樓花期間公布首張價單，當時折實平均呎價約23,042元，入場費約478.8萬元。

協成行發展副董事總經理方添輝稱，示範單位累錄逾1,000人次參觀。

該公司物業銷售主管張詩敏表示，是次按市況調整價格，料短期內公布銷售安排，或於農曆新年前發售。

傲華第1A號價單