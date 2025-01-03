去年公居屋未補價交投創新高

去年未補價第二市場價格隨大市回落，加上放寬按揭擔保期等措施，推高期內交投量。根據香港房屋委員會資料，2024年全年該類市場公屋及居屋暫錄4,296宗二手成交，創有紀錄以來新高，按年升約31.4%，連漲兩年。

欣明苑跌穿3球 該行資料顯示，踏入樓市淡季，去年12月暫錄94宗第二市場成交，按月下跌約30.9%。更新數字後，去年11月全月暫錄329宗同類二手成交，按月漲約13.8%。

上月將軍澳居屋欣明苑一個實用面積約402方呎單位，同類市場成交價268萬元，為去年項目首宗跌穿「3球」個案，呎價約6,667元。

未補價居屋業主減價帶動交投。中原廖忠堅表示，觀塘居屋曉麗苑H座高層1室，實用面積約637方呎，三房間隔，原先叫價470萬元，經連番議價後，累減57萬元，以綠表價413萬元易手，呎價約6,484元，減幅約12.1%，新買家為公屋上車客。

綠表客222萬購長安邨 該行蔡天賜指，粉嶺居屋欣盛苑A座中層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，議價後於第二市場以350萬元易手，呎價約6,318元。

公屋情況相若。中原梁岳宏稱，青衣長安邨安湄樓中層1室，實用面積約381方呎，現為兩房設計，叫價270萬元，吸引同區綠表上車客承接，議價後累減47.2萬元，以222.8萬元成交，呎價約5,848元。