元朗二手連環蝕讓

朗屏8號兩房破底 YOHO Town銀主貨貶28% 踏入2025年，業主及銀主出貨意欲未有減弱，繼續以蝕讓或低價套現。元朗朗屏8號一個中層戶，元旦日即以565萬元屋苑兩房戶新低價售出，約8年帳輸86.6萬元。同區YOHO Town三房銀主貨一減再減，剛以「5字頭」獲承接，較4年多前的購入價，帳面貶值約28.1%。

元朗二手市場今年已經連環「見紅」。中原王勤學表示，元旦日該區連錄5宗二手買賣，包括上述朗屏8號3座中層B室，實用面積約491方呎，原先叫價575萬元，減價10萬元售出，呎價約11,507元。原業主於2016年11月以651.6萬元一手買入，帳面貶值約13.3%。

美聯張國成續稱，YOHO Town第2座低層H室銀主盤，實用面積約516方呎，去年叫價605萬元，即使其後隨市況降價至565萬元，仍未獲承接，用家近日出價518萬元，銀行接受現實沽貨，呎價險守一萬元關口，僅約10,039元。原業主2020年9月以720萬元購入，物業帳面跌價約202萬元。

#LYOS首錄轉讓即見紅 洪水橋半新盤#LYOS料錄首宗二手轉讓。市場消息透露，該盤一個連花園一房單位，實用面積約285方呎，新買家見單位屬特色戶，市傳以448萬元購入，呎價約15,719元。原業主2021年底一手購入，約3年轉手帳面貶值約10%。

市區半新盤樓價都繼續尋底。消息稱，西營盤63 Pokfulam第1座低層單位，實用面積約269方呎，一房設計，市傳成交價約530萬元，項目呎價罕見跌穿兩萬元，僅約19,703元，物業約7年樓價帳面蒸發約200萬元或約27.4%。

香港置業殷其家表示，西南九龍匯璽2B座中層J室一房單位，為實用面積約381方呎，議價後以710萬元易手，呎價約18,635元，低於市價約5%，原業主持貨近8年，帳面虧損約41.8萬元。

譽•港灣12年虧損738萬 此外，大額物業近期都頻頻損手。利嘉閣李嘉輝稱，新蒲崗譽•港灣1A座高層B室四房戶，實用面積約1,333方呎，望海景，售價2,100萬元，呎價約15,754元，原業主持貨逾12年，帳面蝕738萬元，貶值約26%。該行霍志遠指，西南九龍帝峯•皇殿6座中層C室，叫價1,550萬元，減至1,505萬元成交，呎價約19,855元，逾7年帳蝕83萬元。