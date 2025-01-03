簡訊一覽
●國泰航空(00293)表示，旗下國泰航空和香港快運於上月15日合共接載10.08萬位乘客，打破單日載客10萬人次大關，創重建以來新高；而自該日起至12月31日期間共有8天錄得單日載客逾10萬人次的紀錄。另集團預計今年客運航點總數將突破100大關。
●日清食品(01475)於上月31日在場內被中國東方資產管理（國際）減持160萬股，每股均價5.75元，持股量由10.05%降至9.9%。
●紫金礦業(02899)於上月27日獲新加坡政府投資公司（GIC）於場內增持55萬股，每股均價14.3493元，持股量由6.99%增至7%。
●市區重建局與12家銀行簽訂一筆130億元的5年期定期及循環銀團貸款。
●太平再保險在港發行總額為3,500萬美元的巨災債券，保險業監管局對此表示歡迎。
●地產代理監管局最新數據指，去年12月持牌代理人數錄38,482人，按月少35人，連續8個月下跌，創2017年12月後的7年新低。上月代理分行有6,722間，為逾7年最少。
●仲量聯行表示，以私人協約方式出售紅磡海名軒商業平台3樓全層，物業建築面積約18,520方呎，可優先使用地下一層及一樓下層及上層部分停車位。市場估計市值約1.5億元，項目由施羅德基金持有。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：