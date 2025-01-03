簡訊一覽

●市區重建局與12家銀行簽訂一筆130億元的5年期定期及循環銀團貸款。

●太平再保險在港發行總額為3,500萬美元的巨災債券，保險業監管局對此表示歡迎。

●地產代理監管局最新數據指，去年12月持牌代理人數錄38,482人，按月少35人，連續8個月下跌，創2017年12月後的7年新低。上月代理分行有6,722間，為逾7年最少。

●仲量聯行表示，以私人協約方式出售紅磡海名軒商業平台3樓全層，物業建築面積約18,520方呎，可優先使用地下一層及一樓下層及上層部分停車位。市場估計市值約1.5億元，項目由施羅德基金持有。