股壇MasterMind：恒指料兩萬關拉鋸 內銀股堪憂
港股2025年開局失利，首個交易日即失守兩萬點，最多曾跌逾500點，收市仍挫逾400點，恐怕調整未完？內地A股昨日同跌，中資金融股普遍捱沽，宜先離場？
信誠證券聯席董事張智威（Alvin）於節目「股壇MasterMind」表示，中港股市開局插水，反映投資者對前景憂慮。他指官方及財新中國12月製造業採購經理指數（PMI）雖仍處於50以上的擴張態勢，但擴張速度放緩，如今特朗普尚未正式就任美國總統，中美貿易戰還未全面開火，內地PMI已率先下跌，不禁令市場擔憂。
展望2025年恒指走勢，張認為今年會隨着中美貿易戰發展形勢而波動，去年內地政府連番出招，最高亦僅升至23,000點水平，要進一步突破不易，但政策支持下，下跌空間亦不大，主要在兩萬點關口上落。
中美角力 避晶片醫藥車股
板塊方面，中資金融股拖累大市走勢，張指內地經濟存在下行壓力，加上內銀未來料仍有讓利任務在身，而且人民幣恐怕繼續貶值，均對內銀不利。他指內銀股昨日跌幅頗深，如建設銀行(00939)跌3.6%，現在要「睇實」去年11月低位5.8元，萬一跌穿要先行止蝕。
中芯國際(00981)股價昨日急插8.8%，為表現最差藍籌，其他中資晶片股亦捱沽。張智威認為與美國制裁有關，美國政府上月初宣布，進一步收緊對華晶片出口禁令，將接近140間中國晶片相關企業列入實體清單，剛在周二生效。他指出，在中美角力下，晶片、醫藥、汽車板塊難有運行，一旦有相關負面消息傳出，股價會跌得很急，投資者難以止蝕，因此不宜沾手。
想知張智威更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
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