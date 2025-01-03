股壇MasterMind：恒指料兩萬關拉鋸 內銀股堪憂

港股2025年開局失利，首個交易日即失守兩萬點，最多曾跌逾500點，收市仍挫逾400點，恐怕調整未完？內地A股昨日同跌，中資金融股普遍捱沽，宜先離場？

信誠證券聯席董事張智威（Alvin）於節目「股壇MasterMind」表示，中港股市開局插水，反映投資者對前景憂慮。他指官方及財新中國12月製造業採購經理指數（PMI）雖仍處於50以上的擴張態勢，但擴張速度放緩，如今特朗普尚未正式就任美國總統，中美貿易戰還未全面開火，內地PMI已率先下跌，不禁令市場擔憂。

展望2025年恒指走勢，張認為今年會隨着中美貿易戰發展形勢而波動，去年內地政府連番出招，最高亦僅升至23,000點水平，要進一步突破不易，但政策支持下，下跌空間亦不大，主要在兩萬點關口上落。

想知張智威更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。